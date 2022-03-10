Овечкина громко освистали в Канаде — ответить голом он не смог. Русский снайпер проиграл дуэль Макдэвиду
У Ови — 8 бросков, у Коннора — победная шайба.
У Ови — 8 бросков, у Коннора — победная шайба.
Александр Овечкин против Коннора Макдэвида — такая вывеска перед выездным матчем «Вашингтона» с «Эдмонтоном» была вполне логична. Российский капитан «Столичных» накануне догнал Яромира Ягра в списке лучших снайперов всех времен, и все ожидали, что в противостоянии с «Нефтяниками» Ови сможет обогнать легендарного чеха.
Кроме этого, любопытен был и вратарский вопрос для «Кэпиталз», поскольку в рамку у «Вашингтона» вернулся Илья Самсонов. Известно, что «Столичные» вовсю интересуются приобретением Марка-Андре Флери перед дедлайном, и дополнительное подтверждение этого интереса выдал во время эфира известный канадский инсайдер Эллиотт Фридман.
Однако сам матч вряд ли оправдал ожидания тех, которые ждали феерической игры от главных лидеров команд. Вернее, в этом плане все получилось достаточно однобоко: Великая Восьмерка нанесла 8 выстрелов в створ ворот голкипера «Ойлерз» Микко Коскинена, но забить Овечкину так и не удалось.
Верный оруженосец Овечкина Никлас Бэкстрем открыл счет в матче, заработав свою 1000-е очко за карьеру.
«Вашингтон» чудом спасся от поражения в основное время. Благодаря шайбе Ти Джея Оши за 2 секунды до конца третьего периода, «Столичные» смогли сравнять счет и перевести встречу в овертайм.
В дополнительное время обе команды имели примерно равные шансы на успех, но «зарешал» все Коннор Макдэвид. Выйдя два в один вместе со своим «корешем» Леоном Драйзайтлем он сделал все максимально эффективно и в издевательской манере завел шайбу в ворота Самсонова, у которого не было шансов спасти «Вашингтон».
Что же до Овечкина, то его фигура продолжает быть поводом для страстей и разного рода политических перформансов. Перед матчем канадский гимн исполнил народный украинский хор, на трибунах то и дело виднелись украинские флаги, а каждый раз, когда Овечкин касался шайбы, его громко освистывали.