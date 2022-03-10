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21:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский вратарь атакует вечный рекорд НХЛ. Его не могут побить уже 50 лет

Великолепный сезон Игоря Шестеркина.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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В 37 матчах сезона-2021/22 Игорь Шестеркин одержал 28 побед, совершив 1134 сейва после 1204 бросков. Процент спасений у голкипера «Рейнджерс» составляет 94,2 процента.

В истории НХЛ был только один случай, когда вратарь, проведший больше 20 матчей, завершил сезон с лучшим показателем. В чемпионате-1970/71 ветеран «Торонто» Жак Плант выдал 94,4 процента спасений.

Источник: Спорт-Экспресс

Интересно, что в десятке обладателей лучших результатов только четыре основных вратаря своих команд — Плант, Шестеркин, Тим Томас из «Бостона» и Доминик Гашек из «Баффало».

А вот по числу спасений среди вратарей, которых побеспокоили более 1000 раз, Шестеркину уже сейчас нет равных. В 84 матчах он справился с 93,04% бросков. Ни одному другому голкиперу не удалось удержаться в карьере даже на отметке 92,50% спасений.

Интересно, что в топ-6 находятся сразу четыре вратаря, поигравших в КХЛ. Помимо Шестеркина («Спартак», СКА) это Павел Францоуз («Трактор»), Доминик Гашек («Спартак») и Илья Сорокин («Металлург» Нк, ЦСКА).

Источник: Спорт-Экспресс

Правда, Доминатор в отличие от молодых коллег в Россию приехал на закате карьеры, а не в ее начале. За десятку лучших активно борется также Андрей Василевский, который отстает от американца Тима Томаса всего на 0,04%.

Лидирует Шестеркин и по проценту побед в сезоне-2021/22. «Рейнджерс» выиграли 75,68% матчей, в которых москвич выходил на площадку.

Датчанин Фредерик Андерсен отстает на 1,32%, другой россиянин Сергей Бобровский — на 3,18%. Пятерку лучших замыкает Андрей Василевский, выигравший с «Тампой» 68,18% своих матчей.

Источник: Спорт-Экспресс
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