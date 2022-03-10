Ряд российских игроков НХЛ думают о получении убежища в Северной Америке

По информации издания, это связано с тем, что игроки, их представители и команды обеспокоены тем, что правительства США и Канады могут замедлить или прекратить выдачу новых разрешений на работу гражданам России из-за санкций в связи с ситуацией на Украине.
«Мои команды напуганы, — сказал иммиграционный юрист из Сан-Диего Джо Кирквуд, занимающийся вопросами виз для игроков НХЛ. — Они обеспокоены тем, что российские игроки в их системах могут быть вынуждены уйти или что их визы могут не продлить. Опасения вызывают санкции. США и Канада вводят новые санкции почти каждый день, и невозможно сказать, что это будет означать для выдачи новых виз для иностранных работников. Я не ожидаю, что правительство США отзовет визы для российских профессиональных хоккеистов, которые уже находятся здесь, но есть очень реальная и обоснованная обеспокоенность тем, что может произойти с новыми визами в будущем».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.