Ряд российских игроков НХЛ думают о получении убежища в Северной Америке

По информации издания, это связано с тем, что игроки, их представители и команды обеспокоены тем, что правительства США и Канады могут замедлить или прекратить выдачу новых разрешений на работу гражданам России из-за санкций в связи с ситуацией на Украине.

«Мои команды напуганы, — сказал иммиграционный юрист из Сан-Диего Джо Кирквуд, занимающийся вопросами виз для игроков НХЛ. — Они обеспокоены тем, что российские игроки в их системах могут быть вынуждены уйти или что их визы могут не продлить. Опасения вызывают санкции. США и Канада вводят новые санкции почти каждый день, и невозможно сказать, что это будет означать для выдачи новых виз для иностранных работников. Я не ожидаю, что правительство США отзовет визы для российских профессиональных хоккеистов, которые уже находятся здесь, но есть очень реальная и обоснованная обеспокоенность тем, что может произойти с новыми визами в будущем».