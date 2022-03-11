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11:13 (мск), источник: Sport24

Черный день русского вратаря в Америке. Шестеркин получил 4 гола за 7 минут, не дождавшись помощи от партнеров

Его бросили на растерзание атаке «Сент-Луиса».

Рейнджерс
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Источник: AP 2022
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Неделя 23, 11.03.2022, 4:00

Сент-Луис6Рейнджерс2

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» проводит удивительный сезон. Уже в прошлой регулярке он доказывал, что способен быть первым номером клуба НХЛ, но в этом совершил резкий рывок — прямо сейчас он считается лучшим российским голкипером сильнейшей лиги мира, главным фаворитом в борьбе за «Везина Трофи» и даже претендентом на «Харт Трофи». Просто фантастика!

В последние месяцы россиянином восхищались абсолютно все — журналисты, болельщики, соперники и партнеры.

«То, как он играет сейчас, нас действительно избаловало. Этот парень невероятный. Он был нашим лучшим игроком весь год. На данный момент меня ничто уже не удивляет. Он просто из другого мира. Я не думаю, что для него остались какие-то превосходные степени, настолько он хорош. Это потрясающе», — выдал на днях нападающий «Синерубашечников» Крис Крайдер.

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Но у любого вратаря, даже проводящего свой лучший сезон, случаются черные дни. В четверг «Рейнджерс» на выезде играли с «Сент-Луисом», в этой игре та избалованность полевых игроков «Нью-Йорка», о которой говорил Крайдер, привела к печальным последствиям. Кажется, партнеры Шестеркина уверовали, что он способен тащить команду даже без их помощи и просто бросили его на растерзание сопернику. Главным итогом такое безалаберности «рейнджеров» стали три пропущенных гола в течение двух с половиной минут первого периода.

Посмотрите, как были заброшены эти шайбы, и вы поймете — вина русского кипера в них близка к нулю. Для начала гости позволили «Сент-Луису» просто разорвать собственную оборону — Роберт Томас завозил шайбу в пустые ворота.

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Затем парни в белом забыли на пятаке русского нападающего «Блюз» Ивана Барбашева.

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А следом позволили расстрелять Шестеркина все тому же Томасу. Поразительная беспечность.

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Еще до перерыва Игорь смог поправить себе настроение, отдав первую передачу в североамериканской карьере.

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Но после перерыва коллеги продолжили издеваться над наследником Хенрика Лунквиста — Райан О’Райлли расстрелял его без каких-либо помех, а Жерар Галлан решил избавить Шестеркина от последующих мучений и позвал его на скамейку запасных.

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На протяжении 18 матчей Шестеркин не пропускал больше 3 шайб, «Сент-Луису» хватило 7 минут и 17 бросков, чтобы эту серию прервать. Впрочем, после после замены россиянина на соотечественника Александра Георгиева лучше ожидаемо не стало — один из двух пропущенных им голов и вовсе получился курьезным. В итоге, «Рейнджерс» получили поражением 2:6, из которого просто обязаны извлечь важный урок. Добиться чего-то по-настоящему серьезного силами одного Шестеркина у них точно не получится, как бы «горяч» не был Игорь, ему нужна качественная помощь. Банальность? Возможно. Но, кажется, о ней на Бродвее стали забывать.

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