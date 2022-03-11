«Тампа» уступила «Калгари» в матче НХЛ, Василевский совершил 28 сейвов
Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
В составе победителей хет-трик оформил Джонни Годро (8, 40, 54-я минуты), также отличился Микаэль Баклунд (40). У гостей шайбу забросил Алекс Киллорн (36).
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков. Нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев очков не набрали. Защитник «Калгари» Никита Задоров завершил матч с показателем полезности «+1» и 6 минутами штрафа.
«Калгари» укрепил лидерство в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 77 очков в 57 играх. «Тампа» потерпела второе поражение подряд и идет второй в Атлантическом дивизионе с 80 очками в 57 встречах.