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11:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тампа» уступила «Калгари» в матче НХЛ, Василевский совершил 28 сейвов

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters
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НХЛ 2021-2022
Неделя 23, 11.03.2022, 5:00

Калгари4Тампа-Бэй1

Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

В составе победителей хет-трик оформил Джонни Годро (8, 40, 54-я минуты), также отличился Микаэль Баклунд (40). У гостей шайбу забросил Алекс Киллорн (36).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков. Нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев очков не набрали. Защитник «Калгари» Никита Задоров завершил матч с показателем полезности «+1» и 6 минутами штрафа.

«Калгари» укрепил лидерство в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 77 очков в 57 играх. «Тампа» потерпела второе поражение подряд и идет второй в Атлантическом дивизионе с 80 очками в 57 встречах.

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