Капризов рвется к рекорду всех времен! Он забил трудовой гол и готов выдать лучший сезон в истории «Миннесоты»
Кирилл набирает очки в семи матчах подряд.
Кирилл набирает очки в семи матчах подряд.
В первой половине сезона не было практически никаких сомнений в том, что «Миннесота» без особых проблем попадет в плей-офф. Команда показывала симпатичный хоккей и радовала своих болельщиков победами, попутно заняв место среди лидеров Центрального дивизиона и прилично оторвавшись от преследователей в лице «Нэшвилла» и «Далласа». Однако начиная с 17 февраля «Уайлд» потерпели 8 поражений в 11 матчах и растеряли весь очковый запас, поставив тем самым под сомнение свое участие в розыгрыше Кубка Стэнли.
Отличительная черта команды Капризова на этом отрезке — высокая результативность. «Дикари», как правило, много пропускают, но при этом и сами забивают достаточное количество шайб — по результативности парни Дина Эвасона уступают только «Флориде», «Колорадо» и «Торонто». Впечатляющий факт, в котором немалая заслуга нашего соотечественника — Кирилла Капризова.
Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» даже несмотря на небольшой кризис «Миннесоты» регулярно набирает очки и перед встречей с «Детройтом» имел голевую серию из 6 матчей, в которых самый высокооплачиваемый игрок в истории «Уайлд» записал на свой бомбардирский счет 9 результативных баллов. И матч против «Ред Уингз» в ночь с четверга на пятницу, учитывая все вышесказанное, стал типичной игрой «Дикарей»: команда много пропустила, но сумела забросить на одну шайбу больше. А Капризов в этом принял самое непосредственное участие.
Присутствовавшие на матче болельщики точно не пожалели о том, что посетили эту встречу: уже на 2-й минуте первого периода Мэтт Болди открыл счет и запустил настоящую перестрелку — в стартовой двадцатиминутке команды забросили 5 (!) шайб на двоих, и по итогам этого отрезка «Детройт» вел со счетом 3:2.
Причем вторая шайба гостей получилась очень курьезной: решительно непонятно, на что рассчитывал голкипер «Детройта» Алекс Неделькович, ударивший клюшкой по скачущей шайбе, но в итоге снаряд после его неудачных действий оказался в воротах «Ред Уингз». Даже если бы Недельковичу удалось осуществить задуманное и запустить шайбу куда-нибудь подальше от своих ворот, то уже подоспевшие игроки «Миннесоты» могли бы перехватить ее и самостоятельно наказать голкипера за эту ошибку. Как бы там ни было, бывший кипер «Каролины» сделал серьезную заявку на приз «Самая нелепая шайба сезона».
Молчание Кирилла Капризова растянулось более чем на 50 минут, но «Уайлд» отчасти справлялись и без него — к концу третьего периода счет был 4:4, дальше игра могла развернуться в любую сторону. И тут за дело взялся наш соотечественник: за 8 минут до окончания заключительной двадцатиминутки один из лучших бомбардиров лиги качественно потрудился на пятаке и добил шайбу в ворота «Детройта», приблизив свою команду к победе в матче и продлив результативную серию до 7 встреч.
Но Джордан Остерли, сравнявший счет через несколько минут, помешал Капризову стать главным героем встречи. Игра перетекла в серию буллитов, в которой сильнее оказались игроки «Уайлд» — победный бросок на счету Кевина Фиалы, который изящно подарил своей команде 2 очка и помог ей впервые за месяц одержать 2 победы подряд.
А сам Капризов имеет прекрасные шансы на то, чтобы побить очередной рекорд «Миннесоты» — на этот раз по количеству очков за одну регулярку. Лучший результат в истории клуба принадлежит Мариану Габорику, который в сезоне-2007/08 набрал 83 очка. И нет никаких сомнений в том, что нашему соотечественнику удастся превзойти этот результат: прямо сейчас в активе 97-го номера «Дикарей» 72 результативных балла в 55 матчах, и впереди у команды Дина Эвасона еще 26 встреч. Если Кирилл сохранит прежний график набора очков, то он не только превзойдет достижение легендарного словака, но и имеет прекрасные шансы добраться до планки в 100 очков за сезон.