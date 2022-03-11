Гол Барабанова помог «Сан-Хосе» обыграть «Лос-Анджелес»
В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. На льду арены «Стэйплс-центр» встречались «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс».
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Лос-АнджелесНХЛ: таблица и календарь
В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. На льду арены «Стэйплс-центр» встречались «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс».
Гости первыми открыли счет и довели матч до победы. «Акулы» вели (1:0), уступали (1:3), но выиграли (4:3). Одну из шайб в составе «Сан-Хосе» забросил российский форвард Александр Барабанов.
«Сан-Хосе» с 55 очками занимает 13-е место в Западной конференции. В активе «Лос-Анджелеса» 71 очко и 4-я позиция.