Овечкин сравнялся с Халлом по набранным очкам за карьеру в истории НХЛ

Идёт 1-й период, гости ведут в счёте — 2:0.

На седьмой минуте матча российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов оформил дубль, а его ассистентами выступили Александр Овечкин и Джон Карлсон, благодаря этому 36-летний капитан «Вашингтона» сравнялся с Бреттом Халлом по набранным баллам за карьеру в НХЛ.

В настоящий момент в активе Овечкина 1391 (766+625) очков в 1254 матчах в лиге, что позволяет выйти на 23-е место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. В активе Халла 1391 результативное действие в 1269 матчах за карьеру в НХЛ.