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10:15 (мск), источник: Sport24

Русская перестрелка в Коламбусе! Капризов забил 30-й гол и вошел в историю, а Чинахов стал главной звездой

Про Егора все немножко забыли, а он здорово о себе напомнил.

Коламбус
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Источник: Reuters

«Миннесота» приехала в Коламбус после двух побед подряд над «Рейнджерами» и «Детройтом», и это резко контрастировало с тем, как шли дела у «Блю Джекетс». «Мундиры» продолжают бороться за попадание в кубковую восьмерку, но пять из шести предыдущих матчей они проиграли, дважды уступив, в том числе, и вне основного времени.

Поэтому как никогда вовремя о себе напомнил русский молодой талант «Блю Джекетс» Егор Чинахов. О нем начали немного забывать, так как в «Авангарде» прошлого сезона он был на виду, а после перехода в НХЛ немножко сник, да и невезение мешало обрести уверенность в своих силах.

В середине первого периода Егор великолепно реализовал большинство, точно бросив в дальний верхний угол. Чинахова вывели на чистое пространство на вершине левого круга вбрасываний, а кистевой бросок у россиянина оказался на зависть всем.

На это своим голом в большинстве ответил Кирилл Капризов, для которого эта шайба стала 30-й в сезоне. Этой гроссмейстерской отметки в истории «Миннесоты» достигали раньше лишь 6 игроков, а если брать хоккеистов, которых «Дикари» задрафтовали, а не купили посредством обменов, то Кирилл — третий с голевой тридцаткой в активе.

У Капризова так же получился классный кистевой со средней дистанции, но если Чинахов бросал с чистого льда, то Кирилл спрятал выстрел за защитников и партнеров.

Команды обменялись голами во втором периоде, и ничейный счет сохранился до серии буллитов. В ней удачливей были «Мундиры», где снова блеснул Чинахов. Он пробил точно в «домик» голкиперу «Уайлд» Каапо Кахконену, и эта попытка оказалась победной. Ответный буллит в исполнении Капризова вышел неудачным: Кирилл пробил в щиток вратаря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается статистики Чинахова, то на счету Егора сейчас 7 голов и 5 передач в 47 матчах. Правда, куда больше расстраивает показатель полезности «-22» и длительные серии без набранных очков.

Максим Замятин

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