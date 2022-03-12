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09:58 (мск), источник: Sport24

Хет-трик Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер», у Овечкина 2 очка

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Вашингтон
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Источник: AP 2022

В основное время в составе победителей хет-трик сделал Евгений Кузнецов. Победную шайбу на первой минуте овертайма забросил Ларс Эллер. Форвард Александр Овечкин отдал 2 результативные передачи. Защитник Дмитрий Орлов сыграл 18:50. Голкипер Илья Самсонов провел матч в запасе.

Во время загрузки произошла ошибка.

У проигравших дубль сделал Бо Хорват, еще один гол забил Куинн Хьюз. Нападающий Василий Подколзин отыграл 11:06.

Победная серия «Кэнакс» прервалась на отметке в 3 матча.

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