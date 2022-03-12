Хет-трик Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер», у Овечкина 2 очка
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
В основное время в составе победителей хет-трик сделал Евгений Кузнецов. Победную шайбу на первой минуте овертайма забросил Ларс Эллер. Форвард Александр Овечкин отдал 2 результативные передачи. Защитник Дмитрий Орлов сыграл 18:50. Голкипер Илья Самсонов провел матч в запасе.
У проигравших дубль сделал Бо Хорват, еще один гол забил Куинн Хьюз. Нападающий Василий Подколзин отыграл 11:06.
Победная серия «Кэнакс» прервалась на отметке в 3 матча.