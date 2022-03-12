Хет-трик Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер», у Овечкина 2 очка

В основное время в составе победителей хет-трик сделал Евгений Кузнецов. Победную шайбу на первой минуте овертайма забросил Ларс Эллер. Форвард Александр Овечкин отдал 2 результативные передачи. Защитник Дмитрий Орлов сыграл 18:50. Голкипер Илья Самсонов провел матч в запасе.