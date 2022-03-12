Две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сент-Луис
НэшвиллНХЛ: таблица и календарь
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счетом 7:4 (3:1, 1:3, 3:0) в пользу гостей.
В составе победителей дубли оформили Роберт Томас (18-я, 58-я минуты) и Дэвид Перрон (7, 59), также отличились Брэндон Саад (8), Тори Крюг (32) и Джастин Фолк (60). Российский форвард Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.
У хозяев шайбы забросили Мэтт Дюшен (19, 33), Райан Джохансен (24) и Филип Форсберг (29).
В следующей игре «Сент-Луис» 13 марта примет «Виннипег Джетс», «Нэшвилл» в этот же день на выезде сыграет с «Миннесотой Уайлд».