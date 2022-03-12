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12 марта, источник: Спорт РИА Новости

Две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters
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Неделя 23, 12.03.2022, 20:30

Нэшвилл4Сент-Луис7

Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счетом 7:4 (3:1, 1:3, 3:0) в пользу гостей.

В составе победителей дубли оформили Роберт Томас (18-я, 58-я минуты) и Дэвид Перрон (7, 59), также отличились Брэндон Саад (8), Тори Крюг (32) и Джастин Фолк (60). Российский форвард Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.

У хозяев шайбы забросили Мэтт Дюшен (19, 33), Райан Джохансен (24) и Филип Форсберг (29).

В следующей игре «Сент-Луис» 13 марта примет «Виннипег Джетс», «Нэшвилл» в этот же день на выезде сыграет с «Миннесотой Уайлд».

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