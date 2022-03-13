Панарин — первый после Гретцки! Набрал 5 очков за матч, повторив личный рекорд в НХЛ

Посыл Жерара Галлана после одного из худших матчей сезона с «Сент-Луисом» был предельно ясен — «игрокам должно быть стыдно». «Рейнджерс» пропустили три шайбы за две с половиной минуты и полностью расклеились, в итоге проиграв 2:6. Галлан даже назвал их мягкотелыми, эти нелестные слова должны были пробудить в команде гордость и завести её.

Завершающий матч выездной серии с «Далласом» показал, что словам тренера игроки вняли. «Синерубашечники» снова пропустили быстрые шайбы — уже на первой минуте Эса Линделль открыл счёт броском с острейшего угла, а затем Тайлер Сегин подправил шайбу на пятачке.

«Этот матч мы были обязаны выиграть. Для нашего психологического самочувствия. Мы проиграли всего два матча, но казалось, что последние пару недель мы просто не показывали свой лучший хоккей», — сказал после игры Драйден Хант. И, забыв о неудачном старте игры, «Рейнджерс» бросились делать именно это — выигрывать. Остаток периода прошёл под их диктовку — за пять минут гости не только нивелировали отставание в счёте, но и вышли вперёд, и даже забили ещё. Начал камбэк Грег Маккегг, после того как партнёры отборолись у борта и переправили шайбу ему в слот. Затем моментально использовали первое же большинство — вбрасывание, две передачи, и Мика Зибанеджад зарядил в касание под перекладину. Панарин, сохранивший шайбу в зоне, отметился первой передачей за матч.

Спустя минуту с небольшим звено Панарина вывело «Рейнджерс» вперёд — Адам Фокс подправил шайбу на пятачке после броска Джейкоба Трубы. 36 секунд спустя отличился и сам Артемий идеальным броском из-под защитника. Схватив «-2» в первые пять минуты игры, россиянин завершил период с полезностью «+1», но на этом его подвиги не закончились.

В середине второго периода «Даллас» реализовал «пять на три», когда в штрафбокс по очереди уехали Линдгрен и Бродзински. Шайба после броска Клингберга отскочила от перчатки Джейсона Робертсона перед воротами и бабочкой скакнула в сетку.

В концовке периода «Рейнджерс» восстановили преимущество в два гола — защитник Патрик Немет подхватил шайбу у Панарина, заложил круг за воротами, вернулся на ближнюю штангу и практически закопал снаряд. Судьям пришлось смотреть видео, чтобы удостовериться, что шайба полностью пересекла линию.

В третьем периоде Джо Павелски на какое-то время вернул «Далласу» надежду, мастерски подправив наброс на пятачке, но больше «Рейнджерс» слабины не давали, а за шесть минут до конца Баркли Гудроу отличился в контратаке, и гостям лишь оставалось довести матч до победы.

Когда «звёзды» сняли вратаря, Игорь Шестёркин попробовал забить сам — момент был отличный, но наш голкипер неожиданно промахнулся по шайбе. Ничего, однажды у него должно получиться, а сегодня точку в матче поставил Райан Строум. Панарин отметился четвёртой передачей за матч и повторил личный рекорд по количеству очков за игру. Артемий набрал пять результативных баллов в третий раз в карьере и впервые с января 2020 года, когда в матче с «Айлендерс» он отметился двумя голами и тремя передачами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/29RTxXcL01Q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Четыре передачи позволили Панарину выйти на второе место в списке лучших ассистентов сезона — на его счету уже 52 передачи — столько же у Джонни Годро, а лидером НХЛ является Джонатан Юбердо (64 передачи). Россиянин в четвёртый раз в карьере набрал не менее 50 передач за сезон, причём сейчас управился всего за 54 матча. Последним игроком в составе «Рейнджерс», кто сделал это за меньшее количество матчей, был Уэйн Гретцки в 1997 году (51 матч).

«Я не был доволен тем, как мы провели последние два матча. И ребята были недовольны. Но сегодня мы сыграли так, как и должны были, делали правильные вещи, бились, никто не играл спустя рукава. Здорово играли все, и это было решающим моментом», — заявил довольный Галлан. А «Рейнджерс», восстановив уверенность в своих силах, отправляются домой. В следующем матче они примут на своей площадке «Анахайм».