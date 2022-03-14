Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Северсталь
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Тампа-Бэй
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Флорида
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Калгари
30
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Анахайм
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Вегас
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота
Нэшвилл
26
Хоккей. НХЛ
02:00
Сент-Луис
Виннипег
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Монреаль
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

39 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Анахайм»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Анахайм Дакс».

Айлендерс
АнахаймНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022
Читайте также
Капризов провалился, а Тарасенко выдал лучший матч за месяц

Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Кайл Палмьери и ещё по разу отличились Зак Паризе и Андерс Ли. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 39 сейвов.

За «Анахайм» забивали Джош Мэнсон, Исак Лундестрём и Адам Хенрик.

Таким образом, «Анахайм» потерпел четвёртое поражение подряд. «Айлендерс», в свою очередь, одержал третью победу подряд.

В следующем матче «Айлендерс» сыграют с «Вашингтон Кэпиталз», а «Анахайм» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе встречи пройдут 16 марта.

Айлендерс
4:3
3:1, 1:1, 0:1
Анахайм
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь