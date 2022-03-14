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10:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Дадонова не спас «Вегас» от поражения в матче с «Коламбусом»

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Коламбус
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Миннесота
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Источник: AP 2022

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 6:4 (3:2, 2:1, 1:1) в пользу хозяев.

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В составе победителей хет-трик оформил Коул Силлинджер (12, 26, 28-я минуты), также голами отметились Патрик Лайне (3), Оливер Бьоркстранд (13) и Эрик Робинсон (60).

У проигравших отличились Джонатан Маршессо (4), Уильям Карье (8), Евгений Дадонов (29) и Джек Айкел (43).

Для Дадонова шайба стала 12-й в 59 играх нынешнего сезона. Российский защитник «Вегаса» Даниил Мироманов провел на льду 5 минут 37 секунд и набранными очками не отметился, завершив матч с показателем полезности «0». Игроки «Коламбуса» форвард Егор Чинахов и защитник Владислав Гавриков также результативных действий не совершили.

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает девятое место, набрав 63 очка в 60 матчах. «Вегас» идет на восьмой строчке на Западе с 68 баллами после 61 игры. В следующем матче «Блю Джекетс» на выезде сыграют против «Оттавы Сенаторз» 16 марта, «Вегас» днем ранее в гостят встретится с «Виннипег Джетс».

В другом матче дня «Миннесота Уайлд» дома уступила «Нэшвилл Предаторз» со счетом 2:6. Российские игроки хозяев форвард Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов, а также нападающий гостей Яков Тренин очков не набрали.

Коламбус
6:4
3:2, 2:1, 1:1
Вегас
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