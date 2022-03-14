Капризов провалился, а Тарасенко выдал лучший матч за месяц

Тарасенко

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 24, 14.03.2022, 2:00 Сент-Луис 3 Виннипег 4 ОТ

Несмотря на звездный статус, нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко ни разу за карьеру не достиг в регулярном чемпионате показателя «очко за матч».

В этом сезоне у него есть отличная возможность: в 30 лет, после двух серьезных травм, Тарасенко выдает лучший сезон в карьере!

Сегодня он набрал 3 (1+2) очка в матче с «Виннипегом», и теперь на его счету 54 (20+34) очка в 54 матчах.

Хозяева открыли счет в конце первого периода. Тарасенко — ключевой игрок «Блюз» в большинстве, и именно с его передачи Перрон отправил шайбу в сетку хлестким броском.

Уже в концовке второго периода Владимир отличился сам: после перехвата Брэйдена Шенна Тарасенко броском с кистей пробил одного из лучших вратарей НХЛ Хеллибака.

Сравнял счет «Сент-Луис», уже когда вратаря заменил шестой полевой игрок. Тарасенко отпасовал на Кайру, который нашел под воротами Шенна.

«Виннипег» отчаянно борется за попадание в восьмерку, а «Сент-Луис» уверенно обосновался в топ-3 Западной конференции. Поэтому неудивительно, что «Джетс» были более заряженными в овертайме и в итоге забрали два очка. Тарасенко же выдал лучший матч за месяц: последний раз он набирал три очка за игру 15 февраля.

Капризов

«Миннесота» и «Нэшвилл» — соседи по турнирной таблице. Возможно, поэтому начали матч команды с драки — Маркус Фолиньо и Люк Канин достаточно быстро определили победителя. Последний не успел нанести ни одного удара: настолько умело форвард «Миннесоты» переиграл его в схватке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TdWoRRM4Stc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре после этого Кирилл Капризов выводил на бросок Зуккарелло, но норвежца остановил вратарь «Нэшвилла» Риттих. А вот Форсберга остановить никто не смог.

Главным героем матча же стал швейцарский защитник «Нэшвилла» Йоси — он же лучший бомбардир своей команды. Роман набрал четыре очка, забросив при этом две важнейших шайбы.