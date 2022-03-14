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09:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капризов провалился, а Тарасенко выдал лучший матч за месяц

Владимир Тарасенко набрал три очка в матче против «Виннипега» в чемпионате НХЛ.

Сент-Луис
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Источник: Reuters

Тарасенко

Хоккей

НХЛ 2021-2022
Неделя 24, 14.03.2022, 2:00

Сент-Луис3Виннипег4ОТ

Несмотря на звездный статус, нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко ни разу за карьеру не достиг в регулярном чемпионате показателя «очко за матч».

В этом сезоне у него есть отличная возможность: в 30 лет, после двух серьезных травм, Тарасенко выдает лучший сезон в карьере!

Сегодня он набрал 3 (1+2) очка в матче с «Виннипегом», и теперь на его счету 54 (20+34) очка в 54 матчах.

Хозяева открыли счет в конце первого периода. Тарасенко — ключевой игрок «Блюз» в большинстве, и именно с его передачи Перрон отправил шайбу в сетку хлестким броском.

Уже в концовке второго периода Владимир отличился сам: после перехвата Брэйдена Шенна Тарасенко броском с кистей пробил одного из лучших вратарей НХЛ Хеллибака.

Сравнял счет «Сент-Луис», уже когда вратаря заменил шестой полевой игрок. Тарасенко отпасовал на Кайру, который нашел под воротами Шенна.

«Виннипег» отчаянно борется за попадание в восьмерку, а «Сент-Луис» уверенно обосновался в топ-3 Западной конференции. Поэтому неудивительно, что «Джетс» были более заряженными в овертайме и в итоге забрали два очка. Тарасенко же выдал лучший матч за месяц: последний раз он набирал три очка за игру 15 февраля.

Капризов

«Миннесота» и «Нэшвилл» — соседи по турнирной таблице. Возможно, поэтому начали матч команды с драки — Маркус Фолиньо и Люк Канин достаточно быстро определили победителя. Последний не успел нанести ни одного удара: настолько умело форвард «Миннесоты» переиграл его в схватке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре после этого Кирилл Капризов выводил на бросок Зуккарелло, но норвежца остановил вратарь «Нэшвилла» Риттих. А вот Форсберга остановить никто не смог.

Главным героем матча же стал швейцарский защитник «Нэшвилла» Йоси — он же лучший бомбардир своей команды. Роман набрал четыре очка, забросив при этом две важнейших шайбы.

Капризов завершил игру с показателем полезности «-4», их тройка с Хартманом и Зуккарелло вчистую уступила Дюшену, Форсбергу и Джохансену. Игра в обороне никогда не была сильной стороной Кирилла, и сегодня он был статистом при голах соперника. Теперь у Капризова и «Миннесоты» есть три дня на восстановление — в четверг команду ждет продолжение домашней серии с «Бостоном».

Миннесота
2:6
1:1, 1:2, 0:3
Нэшвилл
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