Капризов провалился, а Тарасенко выдал лучший матч за месяц
Владимир Тарасенко набрал три очка в матче против «Виннипега» в чемпионате НХЛ.
Владимир Тарасенко набрал три очка в матче против «Виннипега» в чемпионате НХЛ.
Несмотря на звездный статус, нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко ни разу за карьеру не достиг в регулярном чемпионате показателя «очко за матч».
В этом сезоне у него есть отличная возможность: в 30 лет, после двух серьезных травм, Тарасенко выдает лучший сезон в карьере!
Сегодня он набрал 3 (1+2) очка в матче с «Виннипегом», и теперь на его счету 54 (20+34) очка в 54 матчах.
Хозяева открыли счет в конце первого периода. Тарасенко — ключевой игрок «Блюз» в большинстве, и именно с его передачи Перрон отправил шайбу в сетку хлестким броском.
Уже в концовке второго периода Владимир отличился сам: после перехвата Брэйдена Шенна Тарасенко броском с кистей пробил одного из лучших вратарей НХЛ Хеллибака.
Сравнял счет «Сент-Луис», уже когда вратаря заменил шестой полевой игрок. Тарасенко отпасовал на Кайру, который нашел под воротами Шенна.
«Виннипег» отчаянно борется за попадание в восьмерку, а «Сент-Луис» уверенно обосновался в топ-3 Западной конференции. Поэтому неудивительно, что «Джетс» были более заряженными в овертайме и в итоге забрали два очка. Тарасенко же выдал лучший матч за месяц: последний раз он набирал три очка за игру 15 февраля.
«Миннесота» и «Нэшвилл» — соседи по турнирной таблице. Возможно, поэтому начали матч команды с драки — Маркус Фолиньо и Люк Канин достаточно быстро определили победителя. Последний не успел нанести ни одного удара: настолько умело форвард «Миннесоты» переиграл его в схватке.
Вскоре после этого Кирилл Капризов выводил на бросок Зуккарелло, но норвежца остановил вратарь «Нэшвилла» Риттих. А вот Форсберга остановить никто не смог.
Главным героем матча же стал швейцарский защитник «Нэшвилла» Йоси — он же лучший бомбардир своей команды. Роман набрал четыре очка, забросив при этом две важнейших шайбы.
Капризов завершил игру с показателем полезности «-4», их тройка с Хартманом и Зуккарелло вчистую уступила Дюшену, Форсбергу и Джохансену. Игра в обороне никогда не была сильной стороной Кирилла, и сегодня он был статистом при голах соперника. Теперь у Капризова и «Миннесоты» есть три дня на восстановление — в четверг команду ждет продолжение домашней серии с «Бостоном».