Российский голкипер клуба НХЛ «Даллас» Худобин перенес операцию и пропустит шесть месяцев

Сообщается, что Худобин 14 марта перенес операцию на правом бедре. Реабилитации и восстановления займут примерно шесть месяцев.

В декабре 2021 года «Даллас» выставил Худобина на драфт отказов, но он не был выбран ни одной командой НХЛ и продолжил выступления в фарм-клубе «Далласа». В последний раз голкипер защищал ворота основной команды из Техаса 16 января 2022 года в гостевом матче с «Тампой», в котором «Даллас» уступил со счетом 1:3.