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20:18 (мск), источник: ТАСС

Российский голкипер клуба НХЛ «Даллас» Худобин перенес операцию и пропустит шесть месяцев

ТАСС, 15 марта. Чемпион мира в составе сборной России, голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» Антон Худобин после перенесенной операции на бедре пропустит около шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2022

Сообщается, что Худобин 14 марта перенес операцию на правом бедре. Реабилитации и восстановления займут примерно шесть месяцев.

В декабре 2021 года «Даллас» выставил Худобина на драфт отказов, но он не был выбран ни одной командой НХЛ и продолжил выступления в фарм-клубе «Далласа». В последний раз голкипер защищал ворота основной команды из Техаса 16 января 2022 года в гостевом матче с «Тампой», в котором «Даллас» уступил со счетом 1:3.

Худобину 35 лет, он выступает за «Даллас» с июня 2018 года. В сезоне-2019/20 дошел он вместе с командой до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе». Ранее в НХЛ он представлял «Миннесоту», «Бостон», «Каролину» и «Анахайм». В России он играл за магнитогорский «Металлург» и подмосковный «Атлант». В составе сборной России Худобин стал чемпионом мира 2014 года и серебряным призером мирового первенства 2015 года.

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