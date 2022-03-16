Канадцы отреагировали на предложение Украины лишать виз российских игроков НХЛ

Временный поверенный в делах посольства Украины в Оттаве Андрей Буквич обратился к канадскому правительству с просьбой прекратить выдачу виз и разрешений на работу российским спортсменам. В ответ на это канадская сторона заявила, что разделяет озабоченность международного сообщества и будет воздействовать на организации, финансируемые страной. «Матч ТВ» подчеркивает, что НХЛ, являющаяся частной лигой, к ним не относится, а значит россияне смогут получать визы.