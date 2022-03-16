Овечкин все ближе к рекорду Гретцки. Александр уже обогнал великого Ягра
Александр Овечкин — официально лучший европейский снайпер в истории Национальной хоккейной лиги!
Александр Овечкин — официально лучший европейский снайпер в истории Национальной хоккейной лиги!
Более шести лет эту позицию удерживал несравненный и неповторимый Яромир Ягр, но сегодня чех все же сдал ее не менее уникальному форварду. Этого события ждали все — даже сам Ягр, который недавно попросил Овечкина поднажать и наконец-то выйти на чистое третье место в списке снайперов лиги за всю историю. Сегодня российский голеадор пожелание Яромира и не только исполнил.
Несколько символично, что долгожданный и исторический, 767-й гол лидера «Вашингтон Кэпиталз» пришелся на матч против команды, с главным тренером которой «столичные» завоевали свой первый и пока единственный в истории франшизы Кубок Стэнли. Для Барри Тротца встречи с «Кэпиталз» ныне являются особенными. Но если по противостояниям в плей-офф канадский специалист имеет преимущество, то в регулярных чемпионатах дела у «островитян» в матчах с «Вашингтоном» обстоят неважно. Только в последних девяти встречах «Айлендерс» потерпели семь поражений. Овечкин, кстати, приложил руку только к двум из них, но сегодня статистику слегка подправил. И очень вовремя для команды.
«Вашингтон» сегодняшний матч начал не лучшим образом, но кризис в атаке «Кэпиталз» не так бросался в глаза из-за аналогичных проблем у «Айлендерс». За первый период соперники на двоих едва ли наскребли и с пятак голевых моментов, и хозяевам помогла лишь расторопная игра Энтони Манты. Конор Шири зацепился за шайбу в чужой зоне и оставил ее Евгению Кузнецову. Тот классно придержал ее у ворот и сделал своевременную передачу на пятак, откуда Манта и «прошил» Семена Варламова, открыв счет. Удержать его «Вашингтону» не удалось, ведь уже во втором периоде Брок Нельсон и Кайл Палмьери выстрелили дуплетом и серьезно изменили ход встречи.
До самого финального отрезка «островитяне» вели в счете, и только менее чем за 10 минут до сирены Аксель Юнссон-Фьелльбю своим дебютным голом в НХЛ восстановил статус-кво. Следом же забил как раз Овечкин, не пожелавший доводить дело до овертайма, с которым у «Вашингтона» в этом сезоне откровенная беда. После выигранного вбрасывания в правом круге у ворот «Айлендерс» капитан «столичных» нанес свой классический мощный бросок и не оставил шансов Варламову.
Эмоции Овечкина не передать словами. Очередному историческому голу в НХЛ он радовался будто ребенок. Что уж там, сам Александр с трудом подобрал слова уже после матча, который «столичные» выиграли только в серии буллитов — Андерс Ли за две минуты до сирены спас «Айлендерс» от поражения в основное время, но победный буллит в серии остался за Мантой.
«Это очень много значит для меня. Не знаю, что сказать, кроме того, что я благодарен своей семье и тем, кто переживает за меня в России», — сказал Овечкин.
Лучшему российскому бомбардиру в НХЛ нужно также знать, что за ним следят не только в его родной стране, но и в Чехии. Все тот же Ягр, которого Ови сегодня обогнал, в поздравительном видеообращении призвал россиянина не расслабляться и не сбавлять оборотов в погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки.
«Алекс, это большое достижение, с чем я тебя и поздравляю. Продолжай забивать и далее. Ты знаешь, что я еще не покончил с хоккеем. Так что еще есть шанс, что я вернусь в НХЛ и начну погоню за тобой», — сыронизировал Ягр.
Пока же Овечкин не оглядывается назад и мчится к следующей цели. До Горди Хоу уже 34 гола, до Гретцки — 127. История пишется на наших глазах.