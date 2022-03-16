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11:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол россиянина Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Питтсбург» Малкина

Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2021-2022
Неделя 24, 16.03.2022, 3:00

Нэшвилл4Питтсбург1

Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев.

В составе победителей голами отметились Маттиас Экхольм (20-я минута), Таннер Жанно (36), Ээли Толванен (38) и российский форвард Яков Тренин (59). У «Питтсбурга» автором единственной заброшенной шайбы стал Джейк Гюнцель (34).

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин очков не набрал.

В параллельном матче чемпионата «Виннипег Джетс» обыграли «Вегас Голден Найтс» (6:3), россиянине Евгений Свечников и Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.

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