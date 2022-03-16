Гол россиянина Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Питтсбург» Малкина
Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Виннипег
Вегас
Питтсбург
НэшвиллНХЛ: таблица и календарь
Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев.
В составе победителей голами отметились Маттиас Экхольм (20-я минута), Таннер Жанно (36), Ээли Толванен (38) и российский форвард Яков Тренин (59). У «Питтсбурга» автором единственной заброшенной шайбы стал Джейк Гюнцель (34).
Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин очков не набрал.
В параллельном матче чемпионата «Виннипег Джетс» обыграли «Вегас Голден Найтс» (6:3), россиянине Евгений Свечников и Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.