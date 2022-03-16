Гол россиянина Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Питтсбург» Малкина

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 24, 16.03.2022, 3:00 Нэшвилл 4 Питтсбург 1

Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев.

В составе победителей голами отметились Маттиас Экхольм (20-я минута), Таннер Жанно (36), Ээли Толванен (38) и российский форвард Яков Тренин (59). У «Питтсбурга» автором единственной заброшенной шайбы стал Джейк Гюнцель (34).

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин очков не набрал.