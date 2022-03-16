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11:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол и результативная передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес»

«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Колорадо
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Источник: Reuters

В составе «Эвеланш» отличились Валерий Ничушкин, Джей Ти Комфер и Микко Рантанен.

Также Ничушкин сделал одну результативную передачу.

«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции с 91 очком в 61 матче.

«Лос-Анджелес» занимает пятую строчку с 74 очками в 62 играх.

Лос-Анджелес
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Колорадо
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