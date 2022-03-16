Гол и результативная передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес»

В составе «Эвеланш» отличились Валерий Ничушкин, Джей Ти Комфер и Микко Рантанен.

Также Ничушкин сделал одну результативную передачу.

«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции с 91 очком в 61 матче.