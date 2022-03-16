Гол и результативная передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес»
«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
Колорадо
Лос-АнджелесНХЛ: таблица и календарь
«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
В составе «Эвеланш» отличились Валерий Ничушкин, Джей Ти Комфер и Микко Рантанен.
Также Ничушкин сделал одну результативную передачу.
«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции с 91 очком в 61 матче.
«Лос-Анджелес» занимает пятую строчку с 74 очками в 62 играх.