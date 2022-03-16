Панарин стал меньше забивать, но это не проблема: он уже второй в НХЛ по передачам!
У Артемия 12 очков в последних пяти матчах.
У Артемия 12 очков в последних пяти матчах.
Артемий Панарин продолжает зажигать. Сегодня он помог «Рейнджерс» одержать вторую победу подряд, а в последних пяти матчах на счету российского нападающего 12 (1+11) баллов. Форвард стал гораздо реже забивать голы, его партнерам по звену не хватает стабильности и мастерства, но даже при таких раскладах Артемий показывает суперрезультативность. Во встрече с «Анахаймом» Панарин поучаствовал в трех голевых атаках, в том числе и в овертайме.
В дополнительное время на пару с защитником Адамом Фоксом они стали главными героями вечера. Панарин протащил шайбу через всю площадку по флангу, отдал ее в центр на американца, и голкипер «Дакс» Джон Гибсон не сумел спасти свою команду. Благодаря этой передаче Артемий набрал 71 (16+55) очко в сезоне и стал второй звездой матча. Теперь россиянин вышел на чистое второе место по количеству передач в текущем сезоне, а больше их только у форварда «Флориды» Джонатана Юбердо (65).
Кроме того, Панарин сейчас борется с нападающим «Ванкувера» Джей Ти Миллером за попадание в топ-10 лучших бомбардиров сезона. Россиянин стал ярким лидером «Рейнджерс», а его команда все больше приобретает характер и готова впервые за четыре года попробовать свои силы в плей-офф. Сегодня в середине третьего периода «бродвейцы» уступали в счете, но сумели отыграться, реализовав большинство. Свою 39-ю шайбу в сезоне забросил Крис Крайдер, результативность которого безоговорочно стала одним из главных сюрпризов чемпионата.
Ворота «Рейнджерс» сегодня защищал Александр Георгиев. Российский голкипер одержал первую победу за последние восемь игр, и возможно, она поможет ему хоть немного почувствовать уверенность в своих силах. Очевидно, что Георгиев не справляется с психологической нагрузкой, находясь в тени Игоря Шестеркина, который проводит фантастический сезон. Александру пора бы уже собраться. Недавно ходили слухи о том, что голкипером интересуется «Вегас», но будущее Георгиева предугадать сложно. Его контракт на сумму 2,4 миллиона долларов заканчивается в конце этого сезона, и пока непохоже, что он станет важной частью «Рейнджерс».