Панарин стал меньше забивать, но это не проблема: он уже второй в НХЛ по передачам!

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 24, 16.03.2022, 2:00 Рейнджерс 4 Анахайм 3 ОТ

Артемий Панарин продолжает зажигать. Сегодня он помог «Рейнджерс» одержать вторую победу подряд, а в последних пяти матчах на счету российского нападающего 12 (1+11) баллов. Форвард стал гораздо реже забивать голы, его партнерам по звену не хватает стабильности и мастерства, но даже при таких раскладах Артемий показывает суперрезультативность. Во встрече с «Анахаймом» Панарин поучаствовал в трех голевых атаках, в том числе и в овертайме.

В дополнительное время на пару с защитником Адамом Фоксом они стали главными героями вечера. Панарин протащил шайбу через всю площадку по флангу, отдал ее в центр на американца, и голкипер «Дакс» Джон Гибсон не сумел спасти свою команду. Благодаря этой передаче Артемий набрал 71 (16+55) очко в сезоне и стал второй звездой матча. Теперь россиянин вышел на чистое второе место по количеству передач в текущем сезоне, а больше их только у форварда «Флориды» Джонатана Юбердо (65).

Кроме того, Панарин сейчас борется с нападающим «Ванкувера» Джей Ти Миллером за попадание в топ-10 лучших бомбардиров сезона. Россиянин стал ярким лидером «Рейнджерс», а его команда все больше приобретает характер и готова впервые за четыре года попробовать свои силы в плей-офф. Сегодня в середине третьего периода «бродвейцы» уступали в счете, но сумели отыграться, реализовав большинство. Свою 39-ю шайбу в сезоне забросил Крис Крайдер, результативность которого безоговорочно стала одним из главных сюрпризов чемпионата.