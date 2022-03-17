Овечкин побил новый рекорд: его очаровательная жена — источник вдохновения
Александр Овечкин вновь забил!
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Александр Овечкин вновь забил!
Теперь на счету российского нападающего 767 голов в лучшей лиге мира. Он обошел Яромира Ягра и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Более того, Александр стал лучшим европейским снайпером в истории североамериканского хоккея. Впереди лишь канадские глыбы: Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
С очередным достижением Овечкина поздравила его очаровательная супруга Настасья, являющаяся главной музой нашего хоккеиста.