Капризова отчаянно били, а он ответил голевым дублем! Русский снайпер отомстил «Бостону» за грубость
Кирилл открыл четвертый десяток своих голов в сезоне.
Кирилл открыл четвертый десяток своих голов в сезоне.
— «Миннесота» пытается играть на сочетании мастерства и выдержки, терпения и проявления великолепной техники, — такой вывод сделал комментатор американского телеканала, обсуждая домашнюю победу «Уайлд» над «Бостон Брюинз».
Для того, чтобы обыграть колючих «Мишек» действительно понадобилось все перечисленное, поскольку в «Бостоне» собраны великолепные мастера как непосредственно играть в хоккей, так и залезать «под кожу» и провоцировать.
Все это ощутил на своей шкуре Кирилл Капризов, поскольку русскому таланту «Миннесоты» удалось стать главным действующим лицом этого матча. Кирилл оформил голевой дубль уже к середине первого периода, задав тон всей встрече.
На седьмой минуте матча Капризов открыл счет, реализовав численный перевес хитрым дальним кистевым броском. Голкипер «Брюинз» Джереми Свейман, похоже, плохо знаком с тем, на что способен Кирилл, так как к броску с дистанции оказался не вполне готов.
Чуть позже сработала связка Капризова с его привычным партнером Матсом Цуккарелло. Кирилл убежал один на один, получив прекрасный длинный пас на чужой синей линии, и снова доставил Свейману неприятности. Это был 32-й гол Кирилла в нынешнем регулярном чемпионате, и он идет на 5 шайб позади Александра Овечкина в споре снайперов. Что же касается лидера Остона Мэттьюса, то до него отставание великовато — 13 голов.
Счет 2:0, добытый в первом периоде, мог дать «Миннесоте» спокойный вариант развития событий, но не таков «Бостон», чтобы сдаться без боя. Спустя две минуты Крейг Смит одну шайбу отыграл, а в самом начале второй двадцатиминутки Брэд Маршан реализовал численный перевес и все началось заново.
К Капризову теперь уже было приковано повышенное внимание, причем не только со стороны болельщиков, но и провокаторов соперника. В частности, против россиянина очень жестко сыграл защитник «Бостона» Чарли Макэвой, который встретил Кирилла ударом плечо в плечо на дальнем пятачке. Грязным или грубым тот момент назвать нельзя, но было понятно, что «Мишки» стараются всеми силами вывести из себя лучшие силы «Уайлд».
Кроме этого, партнеры Кирилла принялись мстить провокатору «Бостона» Тренту Фредерику за его грубый силовой прием на Капризове в январе. В частности Брэндон Дюхейм подрался с Фредериком за Капризова, и бой получился достаточно ожесточенным.
Так или иначе, но «Миннесота» одержала победу со счетом 4:2 и вернула себе третье место в Центральном дивизионе. Это важный нюанс, так как совсем недавно «дикари» упали на не самую комфортную позицию кубковой «уайлд-кард», за которой идет настоящая бойня в турнирной таблице.