Капризова отчаянно били, а он ответил голевым дублем! Русский снайпер отомстил «Бостону» за грубость

— «Миннесота» пытается играть на сочетании мастерства и выдержки, терпения и проявления великолепной техники, — такой вывод сделал комментатор американского телеканала, обсуждая домашнюю победу «Уайлд» над «Бостон Брюинз».

Для того, чтобы обыграть колючих «Мишек» действительно понадобилось все перечисленное, поскольку в «Бостоне» собраны великолепные мастера как непосредственно играть в хоккей, так и залезать «под кожу» и провоцировать.

Все это ощутил на своей шкуре Кирилл Капризов, поскольку русскому таланту «Миннесоты» удалось стать главным действующим лицом этого матча. Кирилл оформил голевой дубль уже к середине первого периода, задав тон всей встрече.

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На седьмой минуте матча Капризов открыл счет, реализовав численный перевес хитрым дальним кистевым броском. Голкипер «Брюинз» Джереми Свейман, похоже, плохо знаком с тем, на что способен Кирилл, так как к броску с дистанции оказался не вполне готов.

Чуть позже сработала связка Капризова с его привычным партнером Матсом Цуккарелло. Кирилл убежал один на один, получив прекрасный длинный пас на чужой синей линии, и снова доставил Свейману неприятности. Это был 32-й гол Кирилла в нынешнем регулярном чемпионате, и он идет на 5 шайб позади Александра Овечкина в споре снайперов. Что же касается лидера Остона Мэттьюса, то до него отставание великовато — 13 голов.

Счет 2:0, добытый в первом периоде, мог дать «Миннесоте» спокойный вариант развития событий, но не таков «Бостон», чтобы сдаться без боя. Спустя две минуты Крейг Смит одну шайбу отыграл, а в самом начале второй двадцатиминутки Брэд Маршан реализовал численный перевес и все началось заново.

К Капризову теперь уже было приковано повышенное внимание, причем не только со стороны болельщиков, но и провокаторов соперника. В частности, против россиянина очень жестко сыграл защитник «Бостона» Чарли Макэвой, который встретил Кирилла ударом плечо в плечо на дальнем пятачке. Грязным или грубым тот момент назвать нельзя, но было понятно, что «Мишки» стараются всеми силами вывести из себя лучшие силы «Уайлд».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-211221381&id=456239031&hash=e4fb7336738575d5&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме этого, партнеры Кирилла принялись мстить провокатору «Бостона» Тренту Фредерику за его грубый силовой прием на Капризове в январе. В частности Брэндон Дюхейм подрался с Фредериком за Капризова, и бой получился достаточно ожесточенным.

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