Кучеров проснулся! Эффектно вколотил шайбу в касание — до этого русский снайпер не забивал 7 матчей

Нельзя сказать, чтобы в нынешнем сезоне суперзвезда «Тампы» Никита Кучеров совсем уж не был похож сам на себя. Кучеров достаточно стабильно набирал очки, но болельщики привыкли к той фееричной игре, к немыслимым финтам и невероятному креативу, который русский форвард демонстрировал, будучи без травм. Нынче все немного по-другому: Никита играет менее броско, а до матча на выезде против «Сиэтла» у него была серия из 7 матчей без голов.

Однако встреча с «Кракен» помогла почувствовать уверенность. Россиянин набрал 2 (1+1) балла, прервал засуху из трех игр без результативных баллов, а главное — был на виду, был снова самим собой, сыграв ярко и зрелищно.

В середине первого периода Никита и Стивен Стэмкос вышли два в один и красиво реализовали момент.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/S89FKLTsV20?start=59" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чуть позже Стэмкос и Кучеров поучаствовали в шайбе Виктора Хедмана в большинстве. Всего в 25 играх сезона на счету Кучерова 32 (11+21) балла.