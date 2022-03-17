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12:00 (мск), источник: Sport24

Кучеров проснулся! Эффектно вколотил шайбу в касание — до этого русский снайпер не забивал 7 матчей

Никита набирает обороты перед плей-офф.

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

Нельзя сказать, чтобы в нынешнем сезоне суперзвезда «Тампы» Никита Кучеров совсем уж не был похож сам на себя. Кучеров достаточно стабильно набирал очки, но болельщики привыкли к той фееричной игре, к немыслимым финтам и невероятному креативу, который русский форвард демонстрировал, будучи без травм. Нынче все немного по-другому: Никита играет менее броско, а до матча на выезде против «Сиэтла» у него была серия из 7 матчей без голов.

Однако встреча с «Кракен» помогла почувствовать уверенность. Россиянин набрал 2 (1+1) балла, прервал засуху из трех игр без результативных баллов, а главное — был на виду, был снова самим собой, сыграв ярко и зрелищно.

В середине первого периода Никита и Стивен Стэмкос вышли два в один и красиво реализовали момент.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чуть позже Стэмкос и Кучеров поучаствовали в шайбе Виктора Хедмана в большинстве. Всего в 25 играх сезона на счету Кучерова 32 (11+21) балла.

Кроме Кучерова, солидно выглядел и голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Он отразил 24 броска из 25 и был признан второй звездой. Россиянин одержал 32-ю победу в сезоне, укрепив лидерство среди вратарей. Второе место с 30 выигранными матчами делят Сергей Бобровский («Флорида») и Фредерик Андерсен («Каролина»).

Сиэтл
1:4
1:1, 0:1, 0:2
Тампа-Бэй
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