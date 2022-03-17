Русских хоккеистов не выгонят из НХЛ! Канада отказала Украине в запрете на выдачу виз россиянам

Еще 2 марта посольство Украины в Оттаве призвало канадское правительство прекратить выдачу новых разрешений на работу и туристических виз для граждан РФ. Мало кто верил, что канадцы удовлетворят это обращение, но все-таки россияне, находящиеся в стране родоначальников хоккея или планирующие туда отправиться, нервничали. Неслучайно на прошлой неделе появилась информация, что некоторое российские игроки НХЛ задумались о получении вида на жительства или убежища в США и Канаде.

Однако на данном этапе россиянам нет необходимости подавать заявления на получение какого-то из статусов, если только они не планируют остаться жить в Северной Америке. На днях стало известно, что канадское правительство не готово идти на поводу у посольства Украины. Канада официально отказала Украине в отмене и также в дальнейшей приостановке виз для спортсменов из России. В распоряжении нескольких российских СМИ (в том числе Sport24) попал ответ министра спорта Канады Паскаль Сент-Онж временному поверенному в делах посольства Украины в Оттаве Андрею Буквичу.

Ключевые фразы можно найти в третьем абзаце письма. «Правительство призывает спортивные организации, финансируемые Канадой, следовать указаниям своих международных спортивных федераций и использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы не допустить въезда спортсменов, а также вспомогательного персонала из России и Белоруссии. Это включает в себя отказ от выдачи пригласительных писем, необходимых для получения визы».

В письме выражена поддержка украинскому народу и осуждение действий российских властей. При этом формулировки по статусу виз для россиян весьма обтекаемы. Главное из этого письма — на государственном уровне Канады запрета на выдачу виз не будет. Сент-Онж дала понять, что ответственность по выдаче или запрету виз будет лежать на спортивных федерациях, они будут принимать решение. То есть если канадским клубам НХЛ (лига не финансируется за счет канадского правительства) нужен будет тот или иной игрок из России, то проблем с визой не должно возникнуть.

Правительство США пока никаких заявлений не делало на эту тему. Но с большой долей вероятности, американцы последуют примеру Канады. Скорее всего, это уже было заранее договорено между двумя странами. И возможно совсем скоро американское министерство спорта также выступит с политкорректным заявлением, в котором будет высказана поддержка украинского народа, но при этом не будет никакого намека на то, что профессиональным спортсменам, выступающим на территории США, грозит депортация.

Как итог: Овечкин и другие россияне спокойно продолжат играть в НХЛ. Их будущему за океаном ничего не угрожает: визы аннулированы не будут, контракты продолжат оставаться защищенными (даже в случае расторжения соглашения без согласия игрока все деньги должны быть выплачены). Свободные агенты и проспекты из России смогут подписывать контракты с клубами из Америки, так как в будущем канадцы (и американцы) планируют выдавать рабочие визы хоккеистам. Понятно, что все будет сложнее, дольше, и меньше хоккеистов будет уезжать. Однако все возможно. Железного занавеса не будет. Да и, наверное, его не стоило ждать. По крайней мере, со стороны Запада. Отказываться от талантливых хоккеистов, которые приносят результат и деньги, из-за их паспортов будет нелогично и глупо. В Америке это понимают. Как и то, что спортсмены ни в чем не виноваты.