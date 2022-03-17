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18:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Обозреватели НХЛ назвали российского игрока фаворитом на «Везина Трофи»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россиянин Игорь Шестеркин победил в голосовании обозревателей сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за кандидатов на награду «Везина Трофи», вручаемую лучшему вратарю лиги по итогам регулярного чемпионата.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

По итогам трех четвертей регулярного сезона 15 журналистов оценили выступление вратарей по пятибалльной шкале, каждый из них выбрал пятерку лучших.

По итогам голосования выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс» Шестеркин набрал 71 балл, 13 респондентов поставили его на первое место. Якоб Маркстрём из «Калгари» (44 очка) и Фредерик Андерсен из «Каролины» (39) заняли в голосовании второе и третье места соответственно.

В 39 играх 26-летний Шестеркин одержал с клубом 29 побед с тремя шатаутами, пропуская в среднем 2,07 гола за игру и лидируя в НХЛ по проценту отраженных бросков — 93,8%.

Обладатель награды «Везина Трофи» определяется по итогам голосования генеральных менеджеров клубов.

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