Обозреватели НХЛ назвали российского игрока фаворитом на «Везина Трофи»

По итогам трех четвертей регулярного сезона 15 журналистов оценили выступление вратарей по пятибалльной шкале, каждый из них выбрал пятерку лучших.

По итогам голосования выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс» Шестеркин набрал 71 балл, 13 респондентов поставили его на первое место. Якоб Маркстрём из «Калгари» (44 очка) и Фредерик Андерсен из «Каролины» (39) заняли в голосовании второе и третье места соответственно.

В 39 играх 26-летний Шестеркин одержал с клубом 29 побед с тремя шатаутами, пропуская в среднем 2,07 гола за игру и лидируя в НХЛ по проценту отраженных бросков — 93,8%.