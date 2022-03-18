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10:41 (мск), источник: ТАСС

Шайба Михеева помогла «Торонто» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Торонто
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 18 марта. «Торонто» дома со счетом 3:2 обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Илья Михеев (16-я минута), Митчелл Марнер (25), Онджей Касе (48). У «Каролины» шайбы забросили Итан Бир (45), Винсент Трочек (60).

Михеев забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне. Также на счету российского форварда пять результативных передач в 32 матчах.

«Торонто» набрал 83 очка в 61 матче, команда занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона. «Каролина» идет первой в Столичном дивизионе с 87 очками за 60 игр.

Следующий матч «Торонто» проведет 20 марта в гостях против «Нэшвилла». «Каролина» 19 марта примет «Вашингтон».

Торонто
3:2
1:0, 1:0, 1:2
Каролина
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