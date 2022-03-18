Шайба Михеева помогла «Торонто» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:2.
Торонто
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Встреча завершилась со счетом 3:2.
ТАСС, 18 марта. «Торонто» дома со счетом 3:2 обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Илья Михеев (16-я минута), Митчелл Марнер (25), Онджей Касе (48). У «Каролины» шайбы забросили Итан Бир (45), Винсент Трочек (60).
Михеев забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне. Также на счету российского форварда пять результативных передач в 32 матчах.
«Торонто» набрал 83 очка в 61 матче, команда занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона. «Каролина» идет первой в Столичном дивизионе с 87 очками за 60 игр.
Следующий матч «Торонто» проведет 20 марта в гостях против «Нэшвилла». «Каролина» 19 марта примет «Вашингтон».