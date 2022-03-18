Он не устает забивать! Овечкин догнал очередную легенду НХЛ и пустился в погоню за Хоу

После тяжёлой домашней победы в матче с «Айлендерс» «Вашингтон Кэпиталз» отправился на выезд в штат Огайо, чтобы сыграть с «Коламбусом». Дела у «столичных» в последнее время налаживаются, пришли победы, да и Александр Овечкин, как обычно, расцвёл в марте, снова поставив на поток голы, очки и рекорды.

В игре с «Блю Джекетс» болельщикам «Вашингтона» тоже не пришлось ни на секунду сомневаться в положительном исходе. Уже к 13-й минуте «столичные» вели 2:0 благодаря дублю Манты, а в самом начале второго периода Фегервары сделал счёт 3:0, отправив на скамейку запасных Йоонаса Корписало.

Вместо финна на лёд вышел латвиец Мерзликин, и вскоре ему выпала честь пропустить 768-й гол Овечкина. Дело было в большинстве, Ови получил шайбу неподалёку от «офиса», подработал её коньком и с кистей зарядил в ближний угол. Ови не устаёт забивать, ведь это его призвание!

38-я шайба Овечкина в сезоне, в гонке снайперов он догнал Кайла Коннора из «Виннипега», с которым теперь делит четвёртое место. Что касается соперничества с легендами прошлого, то Ови сократил отставание от Горди Хоу до 33 голов.

Незадолго до гола Овечкина «Коламбус» сумел размочить Ванечека, а в начале третьего периода хозяева снова сократили разницу в счёте до «-2», однако «столичные» быстро пресекли все поползновения «Блю Джекетс» к камбэку. Точнее, с панталыку «Коламбус» сбил собственный защитник Дин Кукан, отправивший шайбу в свои ворота на 45-й минуте.

А вскоре Шири отправил шайбу в пустые ворота, наказав «Коламбус» за авантюру — «мундиры» сняли вратаря на 48-й минуте в расстановке «4 на 4». Окончательный же счёт через пару смен установил Евгений Кузнецов, забросивший 20-ю шайбу в сезоне. Россиянин отметился идеальным по точности кистевым броском в большинстве после длинной перепасовки с Бекстрёмом.

В этом эпизоде умудрился заработать результативный балл ещё и Овечкин. Два очка Александра, набранные в Коламбусе, позволили ему догнать Люка Робитайла в гонке бомбардиров НХЛ всех времён. Теперь Ови делит с канадцем в этом списке 22-е место, отставая от Яри Курри всего на четыре балла.