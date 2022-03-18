Сорокин сделал лучший сэйв сезона! Феноменальный вратарь лишил Панарина верного гола

Противостояние «Рейнджерс» и «Айлендерс» ожидаемо получилось вратарским. Илья Сорокин и Игорь Шестеркин попали в тройку главных звезд по итогам матча, а «островитяне» благодаря своему голкиперу одержали четвертую победу в последних пяти играх. Всерьез задумываться о плей-офф команде Барри Тротца, пожалуй, уже поздно, однако «Айлендерс» собираются биться до последнего и с таким Сорокиным делать это гораздо проще.

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 26, 2.04.2022, 2:00 Рейнджерс 1 Айлендерс 2

Российская вратарская школа продолжает ставить на уши НХЛ. Вчера официальный сайт лиги провел предварительное голосование для определения кандидатов на награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата, и сразу три вратаря из России попали в пятерку главных претендентов. Первое место занял Шестеркин, на втором расположился Якоб Маркстрем из «Калгари», замкнул тройку Фредерик Андерсен из «Каролины», а закрыли список Андрей Василевский и Сорокин.

Илья проводит потрясающий сезон и на данный момент у него шесть сухих матчей — второй показатель в лиге после Маркстрема (9). Сорокин своей игрой затмил авторитетного Семена Варламова и уже очевидно, что он полностью готов стать первым голкипером команды. Сегодня в начале первого периода Илья совершил невероятное спасение после броска Артемия Панарина и эффектно сыграл клюшкой. Можно не сомневаться, что этот эпизод попадет не только в лучшие хайлайты недели, но и всего сезона.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Gj8Eikyx258" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Переиграть Сорокина смог только Крис Крайдер, который после Остона Мэттьюса стал вторым игроком в сезоне, преодолевшим рубеж в 40 заброшенных шайб. Американец в очередной раз отличился в большинстве и теперь на его счету 55 (40+15) очков. А вот Панарин, кажется, приуныл после суперсэйва Сорокина и впервые за пять матчей остался без набранных баллов. Также в составе «Рейнджерс» дебютировал форвард Фрэнк Ватрано, которого «Флорида» обменяла на драфт-пик четвертого раунда, однако за 15 минут игрового времени американец нанес лишь один бросок.

Барбашев снова забивает

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 24, 18.03.2022, 3:00 Сент-Луис 2 Питтсбург 3 Б

В состав «Сент-Луиса» наконец-то вернулся Павел Бучневич. Из-за травмы верхней части тела он не играл с девятого марта, правда, ярким возвращение у россиянина не получилось. Форвард остался без очков, заработал «минус один», а его команда дома уступила в серии буллитов «Питтсбургу». Зато на передний план вышел Иван Барбашев, который продолжает улучшать статистику своего самого результативного сезона в НХЛ. Сегодня он отметился голевой передачей на Давида Перрона, а в начале третьего периода сравнял счет. Теперь в активе Ивана 44 (19+25) набранных балла.

В овертайме у хозяев было гораздо больше опасных моментов, но голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри провел классный матч и был признан первой звездой. А вот нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин остался без очков в шестой игре подряд, причем до этого у него была семиматчевая результативная серия. Либо в игре россиянина наметился спад, либо 35-летний нападающий бережет силы к плей-офф. Нельзя не обращать внимание и на тот факт, что в звене у Малкина нет постоянных партнеров. Главный тренер команды Майк Салливан пытается подобрать оптимальный вариант и пока это не совсем получается. Времени становится все меньше и оживить Евгения к плей-офф «пингвинам» жизненно необходимо.

Дадонов огорчил бывшую команду

Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов провалил прошлый матч против «Виннипега», заработал «минус четыре», зато сегодня дважды огорчил свою бывшую команду.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zAquV9_dZNM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На счету российского форварда теперь 14 заброшенных шайб в сезоне. Евгений не блещет стабильностью и яркой игрой, но сейчас у «Голден Найтс» большой список травмированных, поэтому на Дадонове лежит повышенный груз ответственности. Сегодня он с ним точно справился и помог команде прервать серию из пяти проигрышей подряд.