Александр Овечкин щелчком разбил заградительное стекло в матче с «Коламбусом»

Момент произошёл во втором периоде. Нападающий «столичных» привычно щёлкнул из левого круга вбрасывания, но не попал в створ. Шайба отлетела в заградительное стекло и оставила на нём большую трещину. Стекло пришлось заменить, пауза продлилась около пяти минут.