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06:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин вышел на чистое 22-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времён

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 22-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времён, набрав одно очко в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б).

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Источник: AP 2022

Сегодня 36-летний форвард отметился заброшенной шайбой, благодаря чему достиг отметки 1395 (769+626) очков в 1258 матчах в лиге. Таким образом Овечкин превзошёл достижение канадского форварда Люка Робитайла, в активе которого 1394 очка в 1431 матче в НХЛ. Следующей целью для Александра является результат знаменитого в прошлом финского нападающего Яри Курри — 1398 очков в 1251 матче.

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами — за «Каролину» дублем отметился Сет Джарвис, а ещё одна шайба на счету Винсента Трочека. Авторами голов «Вашингтона» стали Евгений Кузнецов, Джон Карлсон и Александр Овечкин. Команды не смогли выявить победителя и в овертайме, а в серии штрафных бросков сильнее оказались гости благодаря реализованному буллиту всё того же Овечкина.

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