Овечкин неудержим! Забил в третьем матче подряд, наплевав на свист трибун

Кажется, побитый в матче с «Айлендерс» рекорд Яромира Ягра настолько раззадорил Александра Овечкина, что он поставил себе четкую цель — низложить достижение не менее легендарного канадца Горди Хоу уже до конца этой регулярки. Реально ли это — большой вопрос. Однако сейчас он, несмотря на все давление из-за взглядов на политическую ситуацию, делает все, чтобы поскорее забраться на вторую строчку в списке лучших снайперов НХЛ всех времен и народов.

«Я не думаю, что вопрос в том, побьет ли Ови мой рекорд. Вопрос в том, когда это случится. И это здорово для хоккея. Знаете, что? Алекс — замечательный молодой человек. Мы хорошие друзья. Эй, слушайте, если он побьёт рекорд, надеюсь, что я буду там, чтобы пожать ему руку», — рассыпался в комплиментах русской звезде Уэйн Гретцки пару дней назад.

Овечкину действительно все равно на все разговоры вокруг него — давления он будто не ощущает. Вот и сегодня 8-й номер «Вашингтона» в гостевом матче с «Каролиной» решил не останавливаться и забросил свою 769-ю шайбу в НХЛ, а в довесок ко всему принес своей команде важную победу над первой командой Восточной конференции.

Время Ови наступило за пять минут до конца третьего периода, когда «Вашингтон» горел в одну шайбу и получил прекрасный шанс сравнять в большинстве. Выигранное вбрасывание — мгновенный кистевой в дальний угол — и на реализацию лишнего гостям понадобилось всего 3 секунды. Да, кто-то скажет, что лидер команды Питера Лавиолетта до сих пор выезжает на своем броске. Но кому в «Вашингтоне» это интересно, когда шайба с его крюка стабильно залетает в чужие ворота?

Впрочем, героем встречи стал и Евгений Кузнецов, воспрявший духом после хет-трика в ворота «Ванкувера» и набравший очки в восьмом матче подряд. Именно он сравнял счет в начале первого периода и не дал «Вашингтону» забуксовать на старте.

Причем его шайба получилась воистину роскошной. Пока режиссер трансляции показывал, как на капитана «Столичных» после силового приема бычит швейцарец Нино Нидерайтер, 92-й номер с острейшего угла уложил шайбу прямо в дальнюю девятку ворот Антти Раанты. И, похоже, его партнеры так увлеклись русско-швейцарской разборкой в углу, что не сразу оценили шедевр от Кузи. Мгновенная вендетта за друга!

После стычки с Нидерайтером Овечкин просто не мог на все оставшееся время не стать персоной нон-грата для болельщиков «Каролины», которые начинали освистывать россиянина каждый раз, когда он прикасался к шайбе. Однако, как говорят в Вашингтоне, «Russian Machine Never Brakes». Свист и уханье не смутили Легендарную восьмерку даже во время буллита, в итоге ставшего победным. А после того, как шайба оказалась в сетке и на лед высыпали игроки «Кэпиталз», он издевательски передал привет трибунам.

Мог ли очередной матч Овечкина не закончиться очередным рекордом? Вопрос, уже давно ставший риторическим. Победный буллит, разумеется, в статистику не пойдет, а вот гол в большинстве позволил Александру обогнать в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен канадца Люка Робитайла (1394 очка) и выйти на чистое 22-е место. Теперь следующая цель великого снайпера — финн Яри Курри, насобиравший 1398 очков в 1251 матче.

Ну и по традиции: до Горди Хоу — всего 32 шайбы!