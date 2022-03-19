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09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Журналист The Athletic рассказал, как Овечкин смог сохранить высокую результативность

Обозреватель матчей «Вашингтон Кэпиталз» и журналист The Athletic Тарик Эль-Башир ответил на вопрос, как капитану «столичных» Александру Овечкину удалось сохранить высокую результативность.

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Источник: Reuters

«Два качества: адаптируемость и способность оставаться в составе. Основа результативности Овечкина в этом сезоне фактически была заложена летом. Понимая, что во время сезона-2020/2021 он был не в лучшей физической форме, капитан “Вашингтона” усилил свои предсезонные тренировки, добавив в свою программу больше кардиотренировок. Результатом стали сильные октябрь и ноябрь (19 голов в первых 23 матчах), способность играть больше времени (его средний показатель за игру 21.27 — самый высокий показатель с сезона-2009/2010) и меньше усталости к третьим периодам в ходе сезона.

Ещё одна причина постоянства Овечкина? Он редко пропускает матчи. На самом деле, за свою 17-летнюю карьеру в НХЛ он не сыграл лишь 43 матчей из-за травм, дисквалификаций, болезни, карантина и т. д. Это выдающийся подвиг для игрока, который играет так много времени — с такой-то энергозатратностью», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

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