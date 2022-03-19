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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» на выезде обыграть «Сан-Хосе»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

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Источник: AP 2022

В составе «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил дубль, по одному голу забили Назем Кадри, Даррен Хельм и Кейл Макар. Натан Маккиннон отдал три голевые передачи, Кейл Макар и Микко Рантанен — по две.

У «Сан-Хосе» отличились заброшенными шайбами Джеффри Вьель, Рудольф Балцерс и Эрик Карлссон. Российский нападающий команды Александр Барабанов записал на свой счёт голевой пас.

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» с 60 очками остаётся на 13-й строчке. «Колорадо», набрав 93 очка, продолжает занимать первое место. В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Аризоной Койотс». А «Колорадо» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

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