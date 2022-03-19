Дубль Ничушкина помог «Колорадо» на выезде обыграть «Сан-Хосе»

В составе «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил дубль, по одному голу забили Назем Кадри, Даррен Хельм и Кейл Макар. Натан Маккиннон отдал три голевые передачи, Кейл Макар и Микко Рантанен — по две.

У «Сан-Хосе» отличились заброшенными шайбами Джеффри Вьель, Рудольф Балцерс и Эрик Карлссон. Российский нападающий команды Александр Барабанов записал на свой счёт голевой пас.