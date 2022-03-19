Дубль Ничушкина помог «Колорадо» на выезде обыграть «Сан-Хосе»

В составе «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил дубль, по одному голу забили Назем Кадри, Даррен Хельм и Кейл Макар. Натан Маккиннон отдал три голевые передачи, Кейл Макар и Микко Рантанен — по две.
У «Сан-Хосе» отличились заброшенными шайбами Джеффри Вьель, Рудольф Балцерс и Эрик Карлссон. Российский нападающий команды Александр Барабанов записал на свой счёт голевой пас.
В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» с 60 очками остаётся на 13-й строчке. «Колорадо», набрав 93 очка, продолжает занимать первое место. В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Аризоной Койотс». А «Колорадо» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».