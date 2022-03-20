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00:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Капризов вышел на третье место в истории «Миннесоты» по набранным очкам за сезон

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поучаствовал в победном голе, отдав результативную передачу в матче с «Чикаго Блэкхоукс».

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Источник: AP 2022

В 59 матчах этого сезона на счету 24-летнего форварда уже 76 (32+44) очко.

Он вышел на третье место в истории «Миннесоты» по количеству результативных баллов за сезон, сравнявшись с Эриком Стаалом (76 в сезоне-2017/2018). Больше лишь у Мариана Габорика (83 в сезоне-2007/2008) и Брайана Ролстона (79 в сезоне-2005/2006).

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

Миннесота
3:1
1:0, 0:0, 2:1
Чикаго
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