Капризов вышел на третье место в истории «Миннесоты» по набранным очкам за сезон

В 59 матчах этого сезона на счету 24-летнего форварда уже 76 (32+44) очко.

Он вышел на третье место в истории «Миннесоты» по количеству результативных баллов за сезон, сравнявшись с Эриком Стаалом (76 в сезоне-2017/2018). Больше лишь у Мариана Габорика (83 в сезоне-2007/2008) и Брайана Ролстона (79 в сезоне-2005/2006).