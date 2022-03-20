«Айлендерс» победил «Даллас», Гурьянов забросил шайбу
«Айлендерс» победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 4:2.
Айлендерс
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«Айлендерс» победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 4:2.
В составе «Айлендерс» отличились Райан Пулок и Брок Нельсон, оформивший хет-трик.
У «Далласа» шайбы забросили Джейкоб Петерсон и россиянин Денис Гурьянов, для которого это 10-я шайба в сезоне.
Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 37 из 39 бросков.
У «Далласа» 69 очков и 9-е место в Западной конференции. «Айлендерс» набрал 61 очко и занимает 10-ю позицию в Восточной конференции.