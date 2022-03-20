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00:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Айлендерс» победил «Даллас», Гурьянов забросил шайбу

«Айлендерс» победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 4:2.

Айлендерс
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Источник: Reuters

В составе «Айлендерс» отличились Райан Пулок и Брок Нельсон, оформивший хет-трик.

У «Далласа» шайбы забросили Джейкоб Петерсон и россиянин Денис Гурьянов, для которого это 10-я шайба в сезоне.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 37 из 39 бросков.

У «Далласа» 69 очков и 9-е место в Западной конференции. «Айлендерс» набрал 61 очко и занимает 10-ю позицию в Восточной конференции.

Айлендерс
4:2
0:0, 1:1, 3:1
Даллас
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