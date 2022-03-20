Шайба Дадонова помогла «Вегасу» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

«Вегас» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 72 очка в 64 встречах. «Лос-Анджелес» занимает второе место в таблице с 76 очками в 64 матчах. В следующем матче «Вегас» на выезде сыграет с «Миннесотой» 22 марта. «Лос-Анджелес» на следующий день примет «Нэшвилл».