Шайба Дадонова помогла «Вегасу» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
Игра закончилась со счетом 5:1.
Игра закончилась со счетом 5:1.
ТАСС, 20 марта. «Вегас» со счетом 5:1 победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Лас-Вегасе.
Заброшенными шайбами в составе «Вегаса» отметились Евгений Дадонов (19-я минута), Чандлер Стефенсон (21), Маттиас Янмарк (37), Алекс Пьетранджело (58), Майкл Амадио (59). У «Лос-Анджелеса» отличился Филлип Дано (32).
«Вегас» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 72 очка в 64 встречах. «Лос-Анджелес» занимает второе место в таблице с 76 очками в 64 матчах. В следующем матче «Вегас» на выезде сыграет с «Миннесотой» 22 марта. «Лос-Анджелес» на следующий день примет «Нэшвилл».
В других матчах игрового дня «Миннесота» дома обыграла «Чикаго» (3:1), российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился результативной передачей. «Эдмонтон» дома победил «Нью-Джерси» (6:3).