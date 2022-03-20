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09:11 (мск), источник: ТАСС

Шайба Дадонова помогла «Вегасу» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:1.

Вегас
Лос-АнджелесНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 20 марта. «Вегас» со счетом 5:1 победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Лас-Вегасе.

Заброшенными шайбами в составе «Вегаса» отметились Евгений Дадонов (19-я минута), Чандлер Стефенсон (21), Маттиас Янмарк (37), Алекс Пьетранджело (58), Майкл Амадио (59). У «Лос-Анджелеса» отличился Филлип Дано (32).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вегас» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 72 очка в 64 встречах. «Лос-Анджелес» занимает второе место в таблице с 76 очками в 64 матчах. В следующем матче «Вегас» на выезде сыграет с «Миннесотой» 22 марта. «Лос-Анджелес» на следующий день примет «Нэшвилл».

В других матчах игрового дня «Миннесота» дома обыграла «Чикаго» (3:1), российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился результативной передачей. «Эдмонтон» дома победил «Нью-Джерси» (6:3).

Вегас
5:1
1:0, 2:1, 2:0
Лос-Анджелес
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