Капризов обошел Овечкина в гонке бомбардиров сезона НХЛ

В составе «Уайлд» россиянин Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Теперь на его счету 76 (32+44) очков, что позволило ему выйти на единоличное шестое место в списке бомбардиров НХЛ, обойдя соотечественника из «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — 75 (39+36).