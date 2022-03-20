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09:42 (мск), источник: Sport24

Капризов обошел Овечкина в гонке бомбардиров сезона НХЛ

19 марта «Миннесота Уайлд» одолела «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

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Источник: AP 2022

В составе «Уайлд» россиянин Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Теперь на его счету 76 (32+44) очков, что позволило ему выйти на единоличное шестое место в списке бомбардиров НХЛ, обойдя соотечественника из «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — 75 (39+36).

Лидирует по-прежнему форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 90. Следом за ним его одноклубник Леон Драйзайтль (86), а замыкает тройку лучших нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (86). Далее идут Джонни Годро из «Калгари Флэймз» (79) и Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (77).

Миннесота
3:1
1:0, 0:0, 2:1
Чикаго
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