Капризов обошел Овечкина в гонке бомбардиров сезона НХЛ
19 марта «Миннесота Уайлд» одолела «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
19 марта «Миннесота Уайлд» одолела «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе «Уайлд» россиянин Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Теперь на его счету 76 (32+44) очков, что позволило ему выйти на единоличное шестое место в списке бомбардиров НХЛ, обойдя соотечественника из «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — 75 (39+36).
Лидирует по-прежнему форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 90. Следом за ним его одноклубник Леон Драйзайтль (86), а замыкает тройку лучших нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (86). Далее идут Джонни Годро из «Калгари Флэймз» (79) и Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (77).