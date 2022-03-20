«Малкин включил режим зверя!». Русский форвард забил победный гол и прервал рекордную засуху без очков
Это был важный гол перед дедлайном.
Это был важный гол перед дедлайном.
Перед стремительно приближающимся дедлайном состав «Питтсбург Пингвинз» может серьезно измениться. Команда, некогда бывшая грозой любого соперника, нынче находится в нижней фазе своего «окна возможностей», но генеральный менеджер Рон Хекстолл пообещал, что сделает все возможное для усиления потенциала. Одними из тех, чьи кандидатуры в плане возможного обмена обсуждались достаточно часто, были Евгений Малкин и Каспери Капанен.
Финн, чья щедрая зарплата ($ 3,2 млн) не соответствовала уровню игры, был главным кандидатом, но и Малкин, у которого заканчивается действующий контракт, вряд ли мог чувствовать себя в полной безопасности.
«Знаете, пока я играю в НХЛ, про меня всегда ходят слухи об обмене. Я об этом вообще не думаю. Это просто еще один рабочий день в офисе, вот и все», — отмахивался в интервью Капанен.
Так или иначе, но оба форварда помогли «Питтсбургу» одержать важную победу в гостях над «Аризоной». Капанен забил свой первый гол с 23 января, а Малкин прервал свою самую длинную в мире серию без очков, которая длилась 5 матчей. Шайба Малкина в середине третьего периода стала победной, а то, как Евгений праздновал свой гол, говорит о многом: было ясно, что россиянин сбросил с плеч значительный груз.
«Малкин очень любит забивать. Не так много парней забрасывают больше, чем он. Кроме того, Евгений настоящий конкурентоспособный форвард, он хочет забивать и помогать команде. Он включил режим зверя, был таким весь матч. Мы очень рады за него», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.
Это был лишь 11-й гол Малкина в нынешнем сезоне. Это больше, чем Евгений забил в прошлом сезоне (8), но все равно, нынешние показатели Евгения далеки от тех, к которым мы привыкли.
Максим Замятин