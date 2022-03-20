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09:47 (мск), источник: Sport24

«Малкин включил режим зверя!». Русский форвард забил победный гол и прервал рекордную засуху без очков

Это был важный гол перед дедлайном.

Питтсбург
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Источник: AP 2022

Перед стремительно приближающимся дедлайном состав «Питтсбург Пингвинз» может серьезно измениться. Команда, некогда бывшая грозой любого соперника, нынче находится в нижней фазе своего «окна возможностей», но генеральный менеджер Рон Хекстолл пообещал, что сделает все возможное для усиления потенциала. Одними из тех, чьи кандидатуры в плане возможного обмена обсуждались достаточно часто, были Евгений Малкин и Каспери Капанен.

Финн, чья щедрая зарплата ($ 3,2 млн) не соответствовала уровню игры, был главным кандидатом, но и Малкин, у которого заканчивается действующий контракт, вряд ли мог чувствовать себя в полной безопасности.

«Знаете, пока я играю в НХЛ, про меня всегда ходят слухи об обмене. Я об этом вообще не думаю. Это просто еще один рабочий день в офисе, вот и все», — отмахивался в интервью Капанен.

Так или иначе, но оба форварда помогли «Питтсбургу» одержать важную победу в гостях над «Аризоной». Капанен забил свой первый гол с 23 января, а Малкин прервал свою самую длинную в мире серию без очков, которая длилась 5 матчей. Шайба Малкина в середине третьего периода стала победной, а то, как Евгений праздновал свой гол, говорит о многом: было ясно, что россиянин сбросил с плеч значительный груз.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Малкин очень любит забивать. Не так много парней забрасывают больше, чем он. Кроме того, Евгений настоящий конкурентоспособный форвард, он хочет забивать и помогать команде. Он включил режим зверя, был таким весь матч. Мы очень рады за него», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Это был лишь 11-й гол Малкина в нынешнем сезоне. Это больше, чем Евгений забил в прошлом сезоне (8), но все равно, нынешние показатели Евгения далеки от тех, к которым мы привыкли.

Максим Замятин

Аризона
1:4
0:0, 1:1, 0:3
Питтсбург
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