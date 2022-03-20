«Филадельфия» обменяла капитана Клода Жиру во «Флориду»

Также «пантеры» в результате обмена получили канадского форварда Коннора Буннамана и 23-летнего российского нападающего Германа Рубцова, на счету которого в общей сложности четыре матча в НХЛ. Взамен «Флорида» отдала канадского форварда Оуэна Типпетта, выбор в первом раунде драфта 2024 года и пик третьего раунда драфта-2023.

Жиру был выбран «Филадельфией» на драфте 2006 года в первом раунде под общим 22-м номером. В четверг 34-летний форвард провел 1000-й матч в рамках регулярных чемпионатов в составе «Флайерз», выйдя на лед во встрече против «Нэшвилл Предаторз». Он стал вторым игроком в истории клуба, которому удалось достигнуть этой отметки. Рекорд принадлежит Бобби Кларку (1144 матчей). В составе «летчиков» Жиру набрал 900 (291+609) очков в регулярных чемпионатах.