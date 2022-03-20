Нападающий минского «Динамо» подписал контракт с «Тампой»
Нападающий минского «Динамо» Илья Усов подписал контракт с «Тампой». Он заключил контракт новичка на три года, сообщает сайт клуба НХЛ.
Динамо Мн
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Нападающий минского «Динамо» Илья Усов подписал контракт с «Тампой». Он заключил контракт новичка на три года, сообщает сайт клуба НХЛ.
В этом сезон 20-летний белорусский нападающий набрал 26 (9+17) очков в 44 играх за минское «Динамо» в КХЛ.
Отметим, что Усов не был выбран ни одним клубом НХЛ на драфте.