Овечкин повторил достижение Гретцки! И стал вторым в истории НХЛ с 6000 бросков

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает подниматься по лестнице исторических достижений — матч с «Далласом» стал для него 1259-м в карьере, по этому показателю он обошёл Анри Ришара и Рэя Ферраро и вышел на единоличное 84-е место в истории НХЛ. Но от Овечкина каждый день ждут голов, передач — в последних восьми матчах у него набралось семь точных выстрелов.

Однако сначала забил другой русский хоккеист — тот, от кого мало ждали. Для Александра Радулова это всего лишь четвёртый гол в 55-м матче сезона — такой удручающей статистики у нападающего не было никогда. Сегодня он удачно сработал при подправлении на пятачке.

«Звёзды», которые ведут борьбу за место в восьмёрке, начали игру очень резво и одним голом не ограничились. Совсем скоро Йон Клингберг попал в штангу, а под конец периода Роопе Хинц подкараулил ошибку «столичных» и реализовал выход один на один. Хозяева слишком неспешно менялись, играя в меньшинстве, и прозевали быструю атаку соперника.

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 24, 20.03.2022, 23:59 Вашингтон 2 Даллас 3

Своего большинства у «Вашингтона» было достаточно, но ни одна из трёх попыток в первом периода не оказалась удачной, Овечкин же нанёс свой первый бросок в матче и 6000-й в карьере. Он стал вторым игроком в истории лиги после Рэя Бурка, кто добрался до этой внушительной отметки!

«Вашингтон» предоставил ещё одну статистику — с момента дебюта в лиге Овечкин нанёс на 2229 больше бросков, чем ближайший преследователь! Так что простой совет, что Ови как-то дал юным игрокам, которые хотят больше забивать, работает на 100% — больше бросайте.

Гол Овечкина пришёл во втором периоде — мощнейшим выстрелом в большинстве из круга вбрасывания после того, как Евгений Кузнецов выиграл его. Великая Восьмёрка продлил голевую серию до четырёх матчей и в 12-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон, повторив уникальное достижение Уэйна Гретцки.

Между тем до главного рекорда Великого осталось уже 124 гола, до Горди Хоу — 31 шайба. Плюс ко всему Овечкин вернулся в тройку лучших снайперов этого чемпионата, догнав Криса Крайдера. В этой гонке впереди остаются лишь Леон Драйзайтль (41 шайба) и Остон Мэттьюс (46).

Кузнецов же благодаря передаче установил личный рекорд — его нынешняя результативная серия длится уже девять матчей. За это время нападающий забросил шесть шайб и отдал шесть передач.

Развить успешный порыв у «Вашингтона» не получилось — большинство «Далласа» сегодня работало как часы. Второе нарушение хозяев тоже не осталось безнаказанным — снова на острие атаки оказался Хинц. В третьем периоде Джейк Эттингер продолжал удерживать последний рубеж обороны, но ошибка «звёзд» на своей синей линии привела к голу Дмитрия Орлова! Защитник закатился в чужую зону, получил передачу и снайперским броском сократил отставание в счёте до минимума. В день различных достижений свой личный рекорд повторил и Орлов — во второй раз в карьере и впервые с 2018 года он забросил 10 шайб в сезоне.