Русского вратаря списали в Америке, а он выдал суперматч! Георгиев едва не побил рекорд последних 66 лет
Александр прорекламировал себя перед обменом?
Александр прорекламировал себя перед обменом?
Наверное, так не очень уместно говорить о человеке, несколько лет играющем в сильнейшей хоккейной лиге планеты Земля, но стоит признать, что вратарю Александру Георгиеву не очень везет с построением карьеры в НХЛ. Сначала в «Рейнджерс», которым принадлежит российский голкипер, был многолетний безоговорочный первый номер в лице Хенрика Лундквиста, а когда легендарный швед покинул команду, его место тут же занял россиянин Игорь Шестеркин, сразу начавший демонстрировать какой-то запредельный уровень надежности.
Не имея реальных шансов стать основным или хотя бы серьезно увеличить свое игровое время, Георгиев, кажется, немного поплыл. Этот сезон ему совсем не удается (особенно в сравнении с тем же Шестеркиным), неудивительно, что в какой-то момент поползи слухи об обмене Александра. В декабре трейд вратаря казался делом решенным, но в этот момент травмировался Игорь Шестеркин и сделку пришлось отменить. В итоге, Георгиев задержался в составе «Нью-Йорка» до самого дедлайна (наступит в 21 февраля в 23:00 мск), а незадолго до него получил шанс проявить себя.
В воскресенье «Синерубашечники» встречались с прямым конкурентом «Каролиной», а их бэкап немного неожиданно выдал лучший матч в сезоне. Уже в первом периоде он отразил 14 бросков, всего за матч совершил 44 сэйва и оформил первый «сухарь» в нынешней регулярке.
Георгиев спасал команду блином,
ловушкой,
щитками.
Если брать все шатауты в истории «Рейнджерс», то круче Георгиева однажды выступил только великий Лундквист, но и второе место в этом рейтинге, включающем результаты за 66 лет, выглядит впечатляюще.
В итоге Александр вполне заслуженно был признан первой звездой вечера и, возможно, стал… ближе к обмену. Вероятно, перед дедлайном генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри решил показать потенциальным претендентам на Георгиева товар лицом, а сам вратарь сделал все возможное, чтобы этот товар выглядел максимально привлекательно.
Теперь слово за другими клубами НХЛ, а если никто из них так и не решится заполучить россиянина, то «Нью-Йорку» придется вдохновляться его игрой против «Каролину» и верить, что в плей-офф голкипер при необходимости сможет повторить что-то аналогичное. Правда, не сумев обменять Александра, летом клуб не сможет выручить за него уже ничего — контракт с Георгиева с «Рейнджерами» подходит к концу.