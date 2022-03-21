Русского вратаря списали в Америке, а он выдал суперматч! Георгиев едва не побил рекорд последних 66 лет

Наверное, так не очень уместно говорить о человеке, несколько лет играющем в сильнейшей хоккейной лиге планеты Земля, но стоит признать, что вратарю Александру Георгиеву не очень везет с построением карьеры в НХЛ. Сначала в «Рейнджерс», которым принадлежит российский голкипер, был многолетний безоговорочный первый номер в лице Хенрика Лундквиста, а когда легендарный швед покинул команду, его место тут же занял россиянин Игорь Шестеркин, сразу начавший демонстрировать какой-то запредельный уровень надежности.

Не имея реальных шансов стать основным или хотя бы серьезно увеличить свое игровое время, Георгиев, кажется, немного поплыл. Этот сезон ему совсем не удается (особенно в сравнении с тем же Шестеркиным), неудивительно, что в какой-то момент поползи слухи об обмене Александра. В декабре трейд вратаря казался делом решенным, но в этот момент травмировался Игорь Шестеркин и сделку пришлось отменить. В итоге, Георгиев задержался в составе «Нью-Йорка» до самого дедлайна (наступит в 21 февраля в 23:00 мск), а незадолго до него получил шанс проявить себя.

В воскресенье «Синерубашечники» встречались с прямым конкурентом «Каролиной», а их бэкап немного неожиданно выдал лучший матч в сезоне. Уже в первом периоде он отразил 14 бросков, всего за матч совершил 44 сэйва и оформил первый «сухарь» в нынешней регулярке.

Георгиев спасал команду блином,

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-211221381&id=456239037&hash=307ab87412a30082&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ловушкой,

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щитками.

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Если брать все шатауты в истории «Рейнджерс», то круче Георгиева однажды выступил только великий Лундквист, но и второе место в этом рейтинге, включающем результаты за 66 лет, выглядит впечатляюще.

В итоге Александр вполне заслуженно был признан первой звездой вечера и, возможно, стал… ближе к обмену. Вероятно, перед дедлайном генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри решил показать потенциальным претендентам на Георгиева товар лицом, а сам вратарь сделал все возможное, чтобы этот товар выглядел максимально привлекательно.