Одноклубник Овечкина рассказал о странной особенности хоккеиста

Хоккеист рассказал, что Овечкин любит пить газировку прямо перед выходом на лед. «Сначала мне это показалось странным. Но он все делает по-своему. Не знаю, как бы его протестировать на Супермена, но Овечкин просто сделан из другого теста и работает на другом топливе», — посчитал он. Оши выразил уверенность, что россиян сможет еще не один сезон играть на высоком уровне.
2 февраля нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер рассказал, что Овечкин всегда берет в Subway острый итальянский 30-сантиметровый сэндвич, когда летит куда-то с командой. Он добавил, что в самолете для команды организовано меню с правильной пищей, однако россиянин всегда делает по-своему.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В 2018 году он помог «Кэпиталс» впервые в истории клуба выиграть Кубок Стэнли.