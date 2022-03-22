Одноклубник Овечкина рассказал о странной особенности хоккеиста

Хоккеист рассказал, что Овечкин любит пить газировку прямо перед выходом на лед. «Сначала мне это показалось странным. Но он все делает по-своему. Не знаю, как бы его протестировать на Супермена, но Овечкин просто сделан из другого теста и работает на другом топливе», — посчитал он. Оши выразил уверенность, что россиян сможет еще не один сезон играть на высоком уровне.