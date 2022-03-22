Капризову нашли помощника для завоевания Кубка Стэнли? Победители и проигравшие дедлайна в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошел традиционный дедлайн — последний день разрешенных обменов, после которого трейды стали запрещены. По традиции последних лет, крупных обменов мы так и не увидели, но некоторые интересные сделки все же произошли. Стало быть, можно подвести небольшие итоги того, кто и как поработал на трансферном рынке перед его закрытием.

Победители

«Флорида Пантерз» и Клод Жиру

Южане по дешевке получили капитана «Филадельфии» Клода Жиру, отказавшись взамен от первого раунда драфта 2024 года, третьего раунда 2023 года и Оуэна Типпетта. Сам Жиру тоже может считаться выигравшим, поскольку Южная Флорида — место, куда обычно едут на пенсию, но нынче в «Пантерз» сложился очень боеспособный коллектив, который способен на многое. Без преувеличения, «Флорида» стала одной из лучших команд НХЛ, у которой будет шанс побороться за Кубок Стэнли.

«Колорадо»

«Лавины», обладавшие и без того отличным составом, стали еще круче. За последние пару недель команда из Денвера приобрела Эндрю Кольяно, Джоша Мэнсона и Арттури Лехконена, и все трое должны прилично усилить игру в отборе у «Эвеланш». Лехконен — любимец аналитиков, игрок средней шестерки, который ответственен в обороне, эффективен при игре у бортов и может, при случае, забить. «Колорадо» остался лучшей командой на Западе и стал сильнее.

«Миннесота» и Марк-Андре Флери

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» превращается в «путешественника»: из «Вегаса» его год назад отправили в «Чикаго», а теперь улыбчивый вратарь будет радовать поклонников «Уайлд». Флери сватали в «Вашингтон», но сложилась сделка с «Дикарями», которую можно назвать взаимовыгодной. «Миннесота» решила вратарскую проблему перед плей-офф, а Флери будет играть за вполне приличную команду, которая способна, при некотором везении, «пошуметь» в розыгрыше Кубка Стэнли.

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«Сиэтл» и Рон Фрэнсис

«Кракен» требовалось избавиться от возрастного балласта, так как команда не попадает в розыгрыш Кубка Стэнли. Генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис неплохо поторговал, обменяв Маркуса Юханссона, Мэйсона Эпплтона, Джереми Лозона, Марка Джиордано и Калле Ернкрока. Теперь у «Кракен» есть 9 драфт-пиков в первых четырех раундах драфта 2022 и 2023 годов — этого более чем достаточно, чтобы качественно выбрать хорошую молодежь. А кроме того, освободилось почти $ 9 млн под потолком зарплат.

Проигравшие

«Торонто» и Харри Сятери

Бывший вратарь «Сибири» подписал контракт с «Мэйпл Лифс» до конца сезона, и для «Торонто» это казалось неплохим и бюджетным вариантом решить проблему последнего рубежа. Но финн должен был пройти через уэйвер, где его заграбастала «Аризона». В итоге, «Торонто» остался с крайне нестабильным Петром Мразеком и травмированным Джеком Кэмпбеллом, на которого теперь вся надежда. Ну, а Сятери вместо попытки выиграть Чашу будет бороться за место в воротах «Койотс» с недавно подписанным на новый контракт Карелом Вежмелкой.

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«Эдмонтон», Макдэвид и Драйзайтль

Почему «Нефтяники» среди проигравших? Все просто: прошел еще один сезон, в котором менеджмент клуба не сделал ничего заметного, чтобы помочь двум суперзвездам, которые изо всех сил тащат «Эдмонтон». Да, приобретение Бретта Кулака из «Монреаля» — это неплохо, но это никак не поможет «Ойлерз» приблизиться к Кубку Стэнли, хотя за команду играют две главные звезды НХЛ. «Эдмонтон» — это по-прежнему команда без нормального вратаря, с проблемами в обороне и без должной глубины в нападении, а Макдэвид и Драйзайтль просто потеряли еще один год, находясь в расцвете своей карьеры.

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«Нью-Йорк Айлендерс»

«Островитяне» почему-то тоже приняли стратегию изображать, что нынешнего сезона не было вовсе. Менеджмент «Айлендерс» не сделал ни одной сделки, хотя должны были бы стать продавцами. 45-летний Здено Хара, 39-летний Энди Грин, 37-летний Зак Паризе и 34-летний Кэл Клаттербак — суммарно этим парням стукнуло уже 155 лет, и делать ставку на таких ветеранов — очень странно для опытнейшего босса Лу Ламорелло. Все ждали обмена Семена Варламова, но у него есть запрет на обмен в 16 команд, что, возможно, и сыграло роль. Летом «Островитянам» надо обновлять состав, иначе Барри Тротцу будет просто не с кем работать.

«Даллас Старз»

Техасцам тоже надо было действовать решительней, но почему-то все главные персонажи «Старз» остались на месте. Джон Клингберг, у которого заканчивается контракт, был бы главным героем рынка среди игроков обороны, но остался в команде и летом может покинуть «Даллас» без всякой компенсации. То же касается Миро Хейсканена. Все, чего может добиться «Старз» при таком подходе — пара домашних матчей в плей-офф, а потом команда снова откатиться на периферию. Да, был у «Далласа» блестящий год, когда команда с Антоном Худобиным дошла до финала, но то были матчи в «пузыре», который стал исключением.