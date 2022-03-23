Очень странная травма Панарина. Сам врезался в игрока и ушел в раздевалку

«Рейнджерс» были одними из самых активных в последний день переходов, явно готовясь к долгому и продуктивному плей-офф. Непосредственно в день дедлайна были приобретены нападающие Тайлер Мотт и Эндрю Копп, а также защитник Джастин Браун. Для всех них матч с «Нью-Джерси» стал дебютным за новую команду, и в первом периоде «Рейнджерс» выглядели как команда, полностью готовая рубиться и побеждать. Но потом всё пошло наперекосяк.

Первое звено «Рейнджерс» с завидной постоянностью осаждало ворота соперника и в первом периоде соорудило два гола. Сначала Мика Зибанеджад сыграл на добивании после броска Криса Крайдера и сделал счёт 1:0. На этом гости не успокоились и продолжили атаковать, что вылилось в шайбу Адама Фокса после выигранного вбрасывания.

Но закончился второй период, начался второй, и «Рейнджерс» неожиданно посыпались. Эту двадцатиминутку с лёгкостью можно назвать худшей для команды Жерара Галлана за весь сезон. «Нью-Джерси» с лёгкостью взламывал оборону соперника и колотили шайбу одну за другой — начал растерзание Райан Грейвз, продолжили Суббэн, Мерсер, Татар и Егор Шарангович. «Мы просто перестали делать то, что хорошо делали в паре последних матчей. Здорово провели первый период, а затем как будто уснули за рулём. Это неприемлемо и расстраивает», — заявил Крис Крайдер.

Вся команда выглядела беспомощной, а Игорь Шестёркин, которому прочат «Везина Трофи» и, по крайней мере, номинацию на «Харт Трофи», пропустил пять шайб за 11 минут, что для него совсем не свойственно. Если считать отменённый из-за офсайда гол Братта в большинстве, то Игорь сегодня пропустил шесть шайб. Мучения окончились после 40 минут игры. Его меняют уже второй раз за последние пять матчей, на этом отрезке российский голкипер пропустил 16 шайб и отразил всего лишь 87,8% бросков, что заставляет задуматься — а не начал ли он выдыхаться к концу регулярки?

Главный тренер Жерар Галлан это предположение, впрочем, решительно отмёл: «Он не устал. Прошлый матч с “Тампой” он провёл невероятно, а сегодня дело во всей команде».

Как будто всё и так было недостаточно ужасным, «Рейнджерс» ко всему прочему потеряли Артемия Панарина из-за странной травмы. В третьем периоде нападающий сначала поучаствовал в голе Строума — бросал с синей линии, а партнёр подставил клюшку на пятачке. А через несколько минут Панарин ехал с шайбой по средней зоне и зачем-то сам врезался в Шаранговича на чистом льду. Поднялся россиянин с некоторым трудом и тут же отправился в раздевалку. Там Артемий пробыл несколько минут, а когда вернулся, на табло горели неутешительные 7:3 в пользу «Нью-Джерси».