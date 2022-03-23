Русская суперзвезда устроила разборку в Америке! Кучеров уложил на лед финна, ругался с судьями и хотел драться

С середины марта дела у российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова идут не очень: 3 очка в 6 матчах — слишком слабый результат для парня, которого то и дело называют супербомбадиром. Зная вспыльчивый характер хоккеиста, стоило предположить — неудачная серия может привести к тому, что он рано или поздно сорвется и начнет заниматься на льду не своими прямыми обязанностями. Это и случилось в игре с «Каролиной», которая состоялась в ночь со вторника на среду по московскому времени.

В этой встрече «Тампа» потерпела пятое поражение в последних семи матчах, победным для «Харрикейнз» стал гол финна Себастьяна Ахо. В середине третьего периода Джейкоб Слэвин бросил от синей линии, Сет Джарвис удачно подставил клюшку на пятаке и Ахо завез шайбу в пустой угол. Счет стал 3:1 в пользу ураганов.

Надо отдать должно «Молниям», они не бросили играть и ровно за минуту до конца основного времени сократили свое отставание до минимума. Кучеров отпасовал на Виктора Хедмана, дальний выстрел, подправление от Алекса Киллорна — 3:2.

Кучеров приложил руку к тому, чтобы вернуть фанатам «Тампы» надежду, он же ее у украл. В тот момент, когда команде из солнечного штата Флорида нужно было организовывать финальный штурм, Никита не нашел ничего лучше, как жестко врезаться в невладющего шайбой Ахо. При этом финн даже не видел россиянина и естественно распластался на льду.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-211221381&id=456239040&hash=e703840ea2f9c3ae&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а дальше все увидели того Кучерова, которого, увы, болельщикам приходится видеть пару-тройку раз за сезон. Сначала русский форвард бурно спорил с судьями.

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А затем, отсидев в штрафном боксе 26 секунд до финальной сирены, бросился выяснять отношения с Ахо, видимо, обвиняя того в симуляции и предлагая подраться.

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В итоге, никакой драки между Никитой и Себастьяном не случилось, зато произошла достаточно продолжительная массовая разборка с участием всех игроков обеих команд. До применения силы и здесь не дошло, хоккеисты «Тампы» все-таки отправились в раздевалку, а «Каролина» устроила в центральном круге традиционный победный ритуал.

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