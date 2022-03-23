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10:40 (мск), источник: Sport24

Овечкин «промолчал», но у России есть и другие герои! Кузнецова просто не остановить, Гурьянов прибил «Эдмонтон»

Барабанов тоже в деле.

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Источник: NASA
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Неделя 25, 23.03.2022, 2:00

Вашингтон2Сент-Луис5

Вторник стал не самым удачным днем для всех российских суперзвезд Национальной хоккейной лиги.

Кирилл Капризов не играл, Александр Овечкин «промолчал», не набрав ни одного очка, Артемий Панарин получил травму, а Никита Кучеров устроил не самое красивое шоу.

Но мощь русской диаспоры в сильнейшей лиге планеты была продемонстрирована даже в таких обстоятельствах. Постарались другие наши хоккеисты.

Например, Евгений Кузнецов, который отличился на 9-й минуте матча с «Сент-Луисом». Да, гол не получился эстетским, а «Вашингтон» в итоге сгорел 2:5, зато россиянин впервые в карьере выдал результативную серию из 10 (!) матчей. Такое в нынешнем сезоне не удавалось даже Овечкину. А еще Кузя улучшил личный рекорд по количеству голов в одной регулярке — теперь их 22!

Если Кузнецов открывал счет, то Евгений Малкин в игре «Питтсбург» — «Коламбус» поставил победную точку. «Пингвинз» вели со счетом 4:1, получили двойное численное преимущество, тут-то русский гигант спокойно и положил свой дежурный гол. Клуб из Пенсильвании продолжает борьбу за победу в Восточной конференции, неужели Малкин и компания попробуют замахнуться на еще один Кубок Стэнли?

Веселый матч выдали совместными усилиями «Даллас» и «Эдмонтон». Канадская команда вела 1:0, техасцы переворачивали ситуацию — 2:1, «Ойлерз» снова выходили вперед, а их звезды Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль штамповали очки. Но принести своему клубу победу эта неудержимая парочка не смогла. «Старз» забросили две шайбы за 24 секунды, вторую из них и победную для хозяев записал на свой счет наш Денис Гурьянов. Важнейший успех «Далласа», который позволил клубу вернуться в зону плей-офф.

Наконец, в игре с «Калгари» до трех встреч продлил свою очковую серию Александр Барабанов. Для начала он попал в протокол, благодаря голевому ассисту, а за 9 минут до конца основного времени сравнял счет, оказавшись в нужное время в нужном месте. В итоге, «Сан-Хосе» дожал соперника без овертайма, а Барабанов довел количество набранных очков в регулярке до отметки 34 — он входит в топ-10 лучших русских бомбардиров сезона. Просто красавец!

Питтсбург
5:1
0:1, 4:0, 1:0
Коламбус
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