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00:51 (мск), источник: Газета.Ру

НХЛ аннулировала обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм»

Национальна хоккейная лига не одобрила обмен форварда «Вегас Голден Найтс» Евгения Дадонова в «Анахайм Дакс». Об этом сообщается на сайте лиги.

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Источник: Reuters

Переход россиянина был аннулирован из-за того, что в соглашении Дадонова прописан пункт, в котором есть ограничения на обмен. Дадонов должен был предоставить клубу список из 10 команд, в которые он не может быть обменян.

«Сделка не может быть заключена, потому что контракт Дадонова включает ограниченный пункт о запрете на обмен, который не был соблюден», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне НХЛ Дадонов принял участие в 62 встречах, в которых ему удалось забросить 15 шайб и сделать 12 результативных передач.

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