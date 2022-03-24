НХЛ аннулировала обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм»
Национальна хоккейная лига не одобрила обмен форварда «Вегас Голден Найтс» Евгения Дадонова в «Анахайм Дакс». Об этом сообщается на сайте лиги.
Вегас
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Национальна хоккейная лига не одобрила обмен форварда «Вегас Голден Найтс» Евгения Дадонова в «Анахайм Дакс». Об этом сообщается на сайте лиги.
Переход россиянина был аннулирован из-за того, что в соглашении Дадонова прописан пункт, в котором есть ограничения на обмен. Дадонов должен был предоставить клубу список из 10 команд, в которые он не может быть обменян.
В нынешнем сезоне НХЛ Дадонов принял участие в 62 встречах, в которых ему удалось забросить 15 шайб и сделать 12 результативных передач.