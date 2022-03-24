НХЛ аннулировала обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм»

Переход россиянина был аннулирован из-за того, что в соглашении Дадонова прописан пункт, в котором есть ограничения на обмен. Дадонов должен был предоставить клубу список из 10 команд, в которые он не может быть обменян.

«Сделка не может быть заключена, потому что контракт Дадонова включает ограниченный пункт о запрете на обмен, который не был соблюден», — говорится в сообщении.