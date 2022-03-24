Малкин приходит в себя после спада. Он тащит «Питтсбург», как и раньше

Иной раз в голове сидит мысль, что мы уже давно не ждем чудес от Евгения Малкина. Если от Александра Овечкина, с которым 35-летний центр долгое время конкурировал за неофициальное звание главного россиянина НХЛ, требуют каждый матч приближаться к рекорду великого Гретцки и вести за собой «Вашингтон» в стрессовые моменты, то в случае с Джино мы давно перестали сталкивать его лбами с Сидни Кросби и спорить, кто же на самом деле первый парень на Пенсильвании. Уже и возраст не тот, и все гештальты по несколько раз закрыты, да и здоровье подводит все чаще.

Из-за летней операции на правом колене 71-му номеру «Пингвингз» пришлось начать сезон лишь в середине января. Однако на лед лидер «Питтсбурга» выскочил так, будто и не было у него семи мучительных месяцев без хоккея, начав набирать очки с первого матча после травмы, словно в него вселился тот самый неудержимый зверь образца 2010-го. 24 очка в 20 матчах — весомый вклад в текущее третье место «Питтсбурга» на «Востоке» и повод сказать, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли еще в полном порядке.

Только пройти так же ровно всю регулярку в таком возрасте практически нереально. Избежать просадки по ходу этого сезона не удалось ни неувядающему королю пятака Джо Павелски, ни тому же Овечкину. Вот и магнитогорский гигант словил спад в начале марта, не сумев записать на свой счет результативные баллы в шести матчах подряд. И здорово, что на «Питтсбурге» небольшая хандра Малкина не отразилась, а сам россиянин довольно быстро ее переборол.

Выходить из пике Евгений начал еще в начале недели, отличившись в матчах с щедрой на голы в свои ворота «Аризоной» и набравшим ход «Коламбусом». А этой ночью в гостевой встрече с «Баффало» русский ветеран показал, что черная полоса для него позади, и довел результативную серию до трех матчей подряд. Правда, обыграть хозяев, которые до матча с «Пингвинами» выиграли четыре из последних пяти матчей, его 2 (1+1) очка не помогли.

Так или иначе, сегодня Малкин реально сделал многое для того, чтобы «Питтсбург» ушел со льда с очками. Пусть его гол, благодаря которому гости сравняли счет в конце второго периода, и получился довольно курьезным.

Вряд ли кто-то ожидал, что после того, как он наудачу запустил шайбу из-за ворот в сторону пятака, она прошмыгнет в ближний угол и окажется в воротах Крэйга Андерсона. Впрочем, полное отсутствие на пятаке игроков в белых свитерах наталкивает на мысль, что россиянин хотел провернуть именно этот трюк.

Поучаствовал Малкин и в третьей шайбе «Питтсбурга», отдав в большинстве голевой пас под завершающий бросок Крису Летангу. Но, как оказалось, усилий живых легенд «Пингвинов», сравнявших счет за пять минут до конца третьего периода, не хватило, чтобы увезти из Баффало полновесные два очка.

И кто знает, может быть именно Малкину, а не Брайану Расту главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан должен был доверить первый бросок во время проигранной серии буллитов.